প্রতিদিন আসছে ১৩৮১ কোটি টাকার প্রবাসী আয়

প্রতিদিন আসছে ১৩৮১ কোটি টাকার প্রবাসী আয়
চলতি মাসের (সেপ্টেম্বর) প্রথম ১০ দিনেই প্রবাসীরা দেশে পাঠিয়েছেন ১ দশমিক ১৩ বিলিয়ন (১১৩ কোটি ২০ লাখ) ডলারের রেমিট্যান্স। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় ১৩ হাজার ৭৮৬ কোটি টাকা (প্রতি ডলার ১২২ টাকা ধরে)।
অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে আসছে ১১ কোটি ৩ লাখ ডলার বা প্রায় ১ হাজার ৩৮১ কোটি টাকার প্রবাসী আয়। এ ধারা অব্যাহত থাকলে চলতি মাস শেষে রেমিট্যান্সের পরিমাণ ৩ বিলিয়ন ডলার ছাড়াবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।
জানা গেছে, গত বছরের একই সময়ে (২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম ১০ দিন) রেমিট্যান্স এসেছিল ৯৪ কোটি ৯০ লাখ ডলার। সে তুলনায় এ বছর বেড়েছে প্রায় ১৮ কোটি ডলার।
২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম দুই মাস এবং সেপ্টেম্বরের ১০ দিন মিলিয়ে দেশে এসেছে ৬০৩ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স, যা গত অর্থবছরের একই সময়ে পাওয়া ৫০৮ কোটি ডলারের চেয়ে ৯৫ কোটি ডলার বেশি। অর্থাৎ প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১৮ দশমিক ৬ শতাংশ।
চলতি অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে দেশে এসেছে ২৪৭ কোটি ৭৯ লাখ ডলার, আগস্টে এসেছে ২৪২ কোটি ২০ লাখ ডলার। এর আগে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মার্চ মাসে এক মাসের সর্বোচ্চ ৩২৯ কোটি ডলার রেমিট্যান্স এসেছিল। পুরো অর্থবছর শেষে (২০২৪-২৫) রেমিট্যান্স দাঁড়ায় ৩০ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় ২৬ দশমিক ৮ শতাংশ বেশি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রবাসী আয় ছিল ২৩ দশমিক ৯১ বিলিয়ন ডলার।
২০২৪-২৫ অর্থবছরের মাসভিত্তিক রেমিট্যান্সপ্রবাহ ছিল জুলাই: ১৯১.৩৭ কোটি ডলার, আগস্ট: ২২২.১৩ কোটি ডলার, সেপ্টেম্বর: ২৪০.৪১ কোটি ডলার, অক্টোবর: ২৩৯.৫০ কোটি ডলার, নভেম্বর: ২২০ কোটি ডলার, ডিসেম্বর: ২৬৪ কোটি ডলার, জানুয়ারি: ২১৯ কোটি ডলার, ফেব্রুয়ারি: ২৫৩ কোটি ডলার, মার্চ: ৩২৯ কোটি ডলার, এপ্রিল: ২৭৫ কোটি ডলার, মে: ২৯৭ কোটি ডলার এবং জুন: ২৮২ কোটি ডলার।
সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সরকারঘোষিত প্রণোদনা ও প্রবাসী আয়ের প্রক্রিয়া সহজ করায় রেমিট্যান্স প্রবাহ ধারাবাহিকভাবে ইতিবাচক রয়েছে।
ইএআর/ইএ/জেআইএম