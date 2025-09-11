  2. অর্থনীতি

চলতি বছর তৃতীয় দফায় বাড়লো স্মারক স্বর্ণমুদ্রার দাম

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৫৩ পিএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি

দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ পর্যায়ে সোনার দাম পৌঁছানোর প্রেক্ষাপটে স্মারক স্বর্ণমুদ্রার দাম বাড়িয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বর্তমানে ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম এক লাখ ৮৫ হাজার ৯৪৭ টাকা। এমন পরিস্থিতিতে স্মারক স্বর্ণমুদ্রার দাম ফের বাড়া‌নোর ঘোষণা এলো। এ নিয়ে চলতি বছর তৃতীয় দফায় স্মারক স্বর্ণমুদ্রার দাম বাড়ানো হলো।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, প্রতিটি ১০ গ্রাম ওজনের (২২ ক্যারেট) স্মারক স্বর্ণমুদ্রার দাম ২০ হাজার টাকা বাড়িয়ে নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে এক লাখ ৭০ হাজার টাকা। আগে এর দাম ছিল এক লাখ ৫০ হাজার টাকা। নতুন দাম তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হয়েছে।

চলতি বছরের ১৬ ফেব্রুয়ারি প্রতিটির দাম ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয় ১ লাখ ৩৫ হাজার টাকা। এরপর ২০ এপ্রিল দাম বেড়ে হয় ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা। সবশেষ ১১ সেপ্টেম্বর এক লাফে ২০ হাজার টাকা বাড়িয়ে নতুন দাম দাঁড়াল ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা।

স্বর্ণমুদ্রার পাশাপাশি রৌপ্যমুদ্রার দামও সমন্বয় করা হয়েছে। বাক্সসহ প্রতিটি রৌপ্যমুদ্রার দাম ১ হাজার ৫০০ টাকা বাড়িয়ে ৮ হাজার ৫০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। আগে এর দাম ছিল ৭ হাজার টাকা। বর্তমানে বাজারে ২০ থেকে ৩১ দশমিক ৪৭ গ্রাম ওজনের মোট ১১টি স্মারক রৌপ্যমুদ্রা রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, স্মারক স্বর্ণমুদ্রা ২২ ক্যারেট খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরি, প্রতিটির ওজন ১০ গ্রাম। রৌপ্যমুদ্রাগুলো ফাইন সিলভার দিয়ে তৈরি।

