‘দ্রুত নগরায়ণ ও রেমিট্যান্সে রিয়েল এস্টেটের চাহিদা বাড়ছে’

‘দ্রুত নগরায়ণ ও রেমিট্যান্সে রিয়েল এস্টেটের চাহিদা বাড়ছে’
দ্রুত নগরায়ণ ও রেমিট্যান্সে রিয়েল এস্টেটের চাহিদা বাড়ছে বলে জানিয়েছেন আবাসন খাত সংশ্লিষ্টরা। বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রিয়েল এস্টেট খাতের অবদান নিয়ে গবেষণার প্রথম সেমিনারে এ মত ব্যক্ত করেন তারা।
রাজধানীর রিহ্যাবের হলরুমে রিয়েল এস্টেট রিসার্চ কমিটির উদ্যোগে এ সেমিনার আয়োজন করা হয়। বক্তারা বলেন, দ্রুত নগরায়ণ, মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ এবং প্রবাসীদের রেমিট্যান্সের কারণে আবাসন খাতের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। দেশের জিডিপিতে এ খাতের বড় অবদান রয়েছে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রিয়েল এস্টেট রিসার্চ স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান ও রিহ্যাবের পরিচালক ড. মো. হারুন অর রশিদ। প্রধান অতিথি ছিলেন রিহ্যাব প্রেসিডেন্ট মো. ওয়াহিদুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গবেষণা সুপারভাইজার প্রফেসর ড. আবুল কালাম আজাদ, আমান উদ্দিন মুজাহিদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মুহাম্মাদ মাহবুব কায়সার।
সেমিনারে কার্যাদেশপ্রাপ্ত ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি রিসার্চ টিমের প্রস্তুতকৃত তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়। এ সময় গবেষণা সুপারভাইজাররা উপাত্তের উপর মন্তব্য ও বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন।
গবেষকরা জানান, দেশের অর্থনীতিতে রিয়েল এস্টেট খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও নির্মাণসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক চাপ এবং রাজউকের নতুন ড্যাপ নীতিমালা এই খাতকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলছে।
ইএআর/কেএএ/