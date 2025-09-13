বিনিয়োগকারীদের পছন্দের শীর্ষে সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড

বিনিয়োগকারীদের পছন্দের শীর্ষে সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড
গত সপ্তাহজুড়ে দেশের শেয়ারবাজারে দরপতন হয়েছে। প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) যে কয়টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে, তার আড়াইগুণ বেশি প্রতিষ্ঠানের দরপতন হয়েছে। এই পতনের বাজারে শেয়ারের দাম বাড়ার ক্ষেত্রে দাপট দেখিয়েছে সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড-০১।
এক শ্রেণির বিনিয়োগকারীদের কাছে গত সপ্তাহজুড়ে এই মিউচুয়াল ফান্ডটির ইউনিট বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পছন্দের শীর্ষে ছিল। এতে সপ্তাহজুড়েই দাম বেড়েছে। ফলে প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে দাম বাড়ার শীর্ষ স্থানটি দখল করেছে এই মিউচুয়াল ফান্ডটি।
গত সপ্তাহের পাঁচ কার্যদিবসে মিউচুয়াল ফান্ডটির ইউনিটের দাম বেড়েছে ২৪ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ। টাকার অঙ্কে প্রতিটি ইউনিটের দাম বেড়েছে ২ টাকা ৫০ পয়সা। এতে এক সপ্তাহে মিউচুয়াল ফান্ডটির দাম সম্মিলিতভাবে বেড়েছে ১২ কোটি ৫৩ লাখ ২৭ হাজার ৫০০ টাকা। সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস শেষে প্রতিটি ইউনিটের দাম দাঁড়িয়েছে ১২ টাকা ৯০ পয়সা, যা আগের সপ্তাহের শেষে ছিল ১০ টাকা ৪০ পয়সা।
ইউনিটের দাম এভাবে বাড়া মিউচুয়াল ফান্ডটি সর্বশেষ ২০২৫ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত হিসাব বছরে বিনিয়োগকারীদের কোনো ধরনের লভ্যাংশ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার আগে ২০২৪ সালেও মিউচুয়াল ফান্ডটি থেকে কোনো লভ্যাংশ পায়নি বিনিয়োগকারীরা। তবে ২০২৩ সালে ৬ শতাংশ নগদ, ২০২২ সালে ৮ শতাংশ নগদ এবং ২০২১ সালে ১৩ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেয় মিউচুয়াল ফান্ডটি।
মিউচুয়াল ফান্ডটির ইউনিট সংখ্যা ৫ কোটি ১ লাখ ৩১ হাজার। এর মধ্যে ১৯ দশমিক ৯৫ শতাংশ আছে উদ্যোক্তা ও পরিচালকদের হাতে। বাকি ইউনিটের মধ্যে ৬১ দশমিক ৮৯ শতাংশ আছে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছে। আর প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের কাছে ১৮ দশমিক ১৬ শতাংশ।
সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড-০১ এর পর গত সপ্তাহে বিনিয়োগকারীদের পছন্দের তালিকায় ছিল প্রাইম ফাইন্যান্স। সপ্তাহজুড়ে কোম্পানিটির শেয়ার দাম বেড়েছে ২০ দশমিক ৮৩ শতাংশ। ২০ দশমিক ৫৬ শতাংশ দাম বাড়ার মাধ্যমে পরের স্থানে রয়েছে এস আলম কোল্ড রোল্ড স্টিল।
এছাড়া গত সপ্তাহে বিনিয়োগকারীদের আগ্রহের শীর্ষ ১০ প্রতিষ্ঠানের তালিকায় থাকা, অলটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজের ১৮ দশমিক ৮০ শতাংশ, তমিজউদ্দিন টেক্সটাইলের ১৬ দশমিক ৬৮ শতাংশ, রূপালী লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ১৫ দশমিক ৭৭ শতাংশ, সিএপিএম আইবিবিএল ইসলামীক মিউচুয়াল ফান্ডের ১৪ দশমিক ১২ শতাংশ, ফিনিক্স ফাইন্যান্সের ১২ দশমিক ৯০ শতাংশ, বিডি ফাইন্যান্সের ১২ দশমিক ৬৩ শতাংশ এবং প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ১২ দশমিক ২২ শতাংশ দাম বেড়েছে।
