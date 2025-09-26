বিএফআইইউ প্রধান নিয়োগে কমিটি গঠন করেছে সরকার

বিএফআইইউ প্রধান নিয়োগে কমিটি গঠন করেছে সরকার
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান কর্মকর্তা নিয়োগে পাঁচ সদস্যের বাছাই কমিটি গঠন করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়। গতকাল বৃহস্পতিবার জারি করা প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়, কমিটির নেতৃত্ব দেবেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর।
কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন—আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারেক, লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ মহীউদ্দীন, আইসিএবি সভাপতি এন কে এ মবিন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক মোসাদ্দেক হোসেন কামাল।
তবে কতদিনের মধ্যে এই কমিটি নতুন প্রধানের নাম সুপারিশ করবে, তা প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ নেই।
এর আগে চলতি মাসের শুরুতে বিএফআইইউ প্রধান এ এফ এম শাহীনুল ইসলামের চুক্তি বাতিল করে সরকার। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তার একটি বিতর্কিত ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর ১৮ আগস্ট তাকে প্রথমে ছুটিতে পাঠানো হয়। পরে অর্থ মন্ত্রণালয়ের গঠিত তদন্ত কমিটি ভিডিওটির সত্যতা নিশ্চিত করলে তার নিয়োগ চুক্তি বাতিল করা হয়।
