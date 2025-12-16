প্রতি কার্যদিবসে বাড়ছে ১৫৯ বিও, বিদেশিরা শেয়ারবাজার ছাড়ছেই

প্রতি কার্যদিবসে বাড়ছে ১৫৯ বিও, বিদেশিরা শেয়ারবাজার ছাড়ছেই
দেশের শেয়ারবাজারে মন্দা চললেও প্রতিনিয়ত বিনিয়োগকারীদের সংখ্যা বাড়ছে। চলতি ডিসেম্বর মাসে প্রতি কার্যদিবসে গড়ে ১৫৯টি করে বেনিফিশিয়ারি ওনার্স (বিও) হিসাব বেড়েছে। সার্বিকভাবে শেয়ারবাজারে বিও হিসাব বাড়লেও বিদেশি ও প্রবাসী বিনিয়োগকারীদের বিও হিসাব কমেছে। অর্থাৎ তাদের শেয়ারবাজার ছাড়ার প্রবণতা থামেনি।
দীর্ঘদিন ধরেই ধারাবাহিকভাবে দেশের শেয়ারবাজারে বিদেশি ও প্রবাসী বিনিয়োগকারীর সংখ্যা কমছিল। ২০২৩ সালের নভেম্বর থেকে বিদেশি ও প্রবাসী বিনিয়োগকারীরা ধারাবাহিকভাবে শেয়ারবাজার ছাড়তে থাকেন। যা অব্যাহত থাকতে দেখা যাচ্ছে চলতি মাসেও। চলতি ডিসেম্বর মাসের ১১ কার্যদিবসে বিদেশি ও প্রবাসীদের বিও হিসাবে কমেছে ১৪টি। বিপরীতে সার্বিক বিও হিসাব বেড়েছে এক হাজার ৭৫২টি।
বিও হল শেয়ারবাজারে বিনিয়োগের জন্য ব্রোকারেজ হাউস অথবা মার্চেন্ট ব্যাংকে একজন বিনিয়োগকারীর খোলা হিসাব। এ বিও হিসাবের মাধ্যমেই বিনিয়োগকারীরা শেয়ারবাজারে লেনদেন করেন। বিও হিসাব ছাড়া শেয়ারবাজারে লেনদেন করা সম্ভব না। বিও হিসাবের তথ্য রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিডিবিএল)।
এ সিডিবিএলের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে (১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত) শেয়ারবাজারে বিনিয়োগকারীদের বিও হিসাবের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬ লাখ ৩৮ হাজার ৭২১টি। যা গত ১ ডিসেম্বর ছিল ১৬ লাখ ৩৬ হাজার ৯৬৯টি। এ হিসাবে চলতি মাসে শেয়ারবাজারে বিও হিসাব বেড়েছে ১ হাজার ৭৫২টি। এখনো পর্যন্ত চলতি মাসে ১১টি কার্যদিবস পার হয়েছে। এ হিসাবে প্রতি কার্যদিবসে গড়ে বিও হিসাব বেড়েছে ১৫৯টি।
এদিকে, বর্তমানে বিদেশি ও প্রবাসী বিনিয়োগকারীদের নামে বিও হিসাব আছে ৪৩ হাজার ৫৪৫টি। গত ১ ডিসেম্বর বিদেশি ও প্রবাসীদের নামে বিও হিসাব ছিলো ৪৩ হাজার ৫৫৯টি। অর্থাৎ চলতি মাসে বিদেশি ও প্রবাসী বিনিয়োগকারীদের বিও হিসাব কমেছে ১৪টি।
বিদেশিদের বাংলাদেশের শেয়ারবাজার ছাড়ার প্রবণতা শুরু হয় ২০২৩ নভেম্বর থেকে। ২০২৩ সালের ২৯ অক্টোবর বিদেশি ও প্রবাসী বিনিয়োগকারীদের নামে বিও হিসাব ছিল ৫৫ হাজার ৫১২টি। এ হিসাবে ২০২৩ সালের ২৯ অক্টোবরের পর দেশের শেয়ারবাজারে বিদেশি ও প্রবাসীদের নামে বিও হিসাব কমেছে ১১ হাজার ৯৬৭টি।
বাড়ছে স্থানীয় বিনিয়োগকারী
বিদেশি ও প্রবাসীরা দেশের শেয়ারবাজার ছাড়লেও স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের সংখ্যা বাড়তে দেখা যাচ্ছে। সিডিবিএলের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে দেশি বিনিয়োগকারীদের নামে বিও হিসাব আছে ১৫ লাখ ৭৭ হাজার ৪০৪টি, যা গত ১ ডিসেম্বর ছিল ১৫ লাখ ৭৫ হাজার ৬৬২টি। অর্থাৎ চলতি মাসে স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের বিও হিসাব বেড়েছে ১ হাজার ৭৪২টি।
এখন শেয়ারবাজারে বিনিয়োগকারীদের সংখ্যা কিছুটা বাড়লেও এর আগে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগকারী শেয়ারবাজার ছেড়েছেন। ২০২৪ সালের শুরুতে শেয়ারবাজারের বিনিয়োগকারীদের বিও হিসাব ছিল ১৭ লাখ ৭৩ হাজার ৫৫১টি। আর বর্তমানে বিও হিসাব আছে ১৬ লাখ ৩৮ হাজার ৭২১টি। অর্থাৎ ২০২৪ সালের শুরু থেকে এ পর্যন্ত বিও হিসাব কমেছে ১ লাখ ৩৪ হাজার ৮৩০টি।
নারী-পুরুষ উভয় বিনিয়োগকারী বাড়ছে
এদিকে বর্তমানে শেয়ারবাজারে যে বিনিয়োগকারীরা আছেন, তার মধ্যে পুরুষ বিনিয়োগকারীদের নামে বিও হিসাব আছে ১২ লাখ ৩২ হাজার ৪০৪টি। গত ১ ডিসেম্বর এ সংখ্যা ছিল ১২ লাখ ৩০ হাজার ৯৫৫টি। অর্থাৎ চলতি মাসে পুরুষ বিনিয়োগকারীদের হিসাব বেড়েছে এক হাজার ৪৪৯টি।
অপরদিকে, বর্তমানে নারী বিনিয়োগকারীদের বিও হিসাব দাঁড়িয়েছে ৩ লাখ ৮৮ হাজার ৫৪৫টি। গত ১ ডিসেম্বর এ সংখ্যা ছিল ৩ লাখ ৮৮ হাজার ২৬৬টি। এ হিসাবে গত এক মাসে নারী বিনিয়োগকারীদের বিও হিসাব বেড়েছে ২৭৯টি।
নারী-পুরুষ বিনিয়োগকারীদের পাশাপাশি চলতি মাসে কোম্পানির বিও হিসাবও বেড়েছে। বর্তমানে কোম্পানি বিও হিসাব রয়েছে ১৭ হাজার ৭৭২টি। গত ১ ডিসেম্বর এ সংখ্যা ছিল ১৭ হাজার ৭৪৮টি। এ হিসাবে এক মাসে কোম্পানি বিও হিসাব বেড়েছে ২৪টি।
বর্তমানে বিনিয়োগকারীদের যে বিও হিসাব আছে তার মধ্যে একক নামে আছে ১১ লাখ ৮১ হাজার ২৭৮টি, যা গত ১ ডিসেম্বর ছিল ১১ লাখ ৭৯ হাজার ৭১৫টি। অর্থাৎ চলতি মাসে একক নামে বিও হিসাবে বেড়েছে ১ হাজার ৫৬৩টি।
অপরদিকে, বিনিয়োগকারীদের যৌথ নামে বিও হিসাব আছে ৪ লাখ ৩৯ হাজার ৬৭১টি। গত ১ ডিসেম্বর যৌথ বিও হিসাব ছিল ৪ লাখ ৩৯ হাজার ৫০৬টি। অর্থাৎ চলতি মাসে যৌথ বিও হিসাব বেড়েছে ১৬৫টি।
