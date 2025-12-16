বছরজুড়ে অস্থিরতা, সোনার দামে রেকর্ডের পর রেকর্ড

বছরজুড়ে অস্থিরতা, সোনার দামে রেকর্ডের পর রেকর্ড
দেশের বাজারে সোনার দামে ব্যাপক অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে। চলতি ২০২৫ সালজুড়ে সোনার দাম ব্যাপক ওঠানামার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এরইমধ্যে চলতি বছরে সোনার দাম ৮৪ বার পরিবর্তন হয়েছে। এর মধ্যে দাম বেড়েছে ৫৮ বার এবং কমেছে ২৬ বার। এতে এক বছরের মধ্যে এক ভরি সোনার দাম ৮২ হাজার ৭৭৯ টাকা বেড়ে গেছে। সোনার সর্বোচ্চ দামের ক্ষেত্রে হয়েছে একের পর এক রেকর্ড।
দেশের বাজারে সোনার দাম নির্ধারণের দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)। সংগঠনটির সংশ্লিষ্ট কমিটি সর্বশেষ সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) বৈঠক করে সোনার নতুন দাম নির্ধারণ করেছে, যে দাম ১৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়েছে।
বাজুসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনায় ১ হাজার ৪৭০ টাকা বাড়িয়ে নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ২ লাখ ১৭ হাজার ৬৭ টাকা। ২১ ক্যারেটের এক ভরি সোনায় ১ হাজার ৪১১ টাকা বাড়িয়ে ২ লাখ ৭ হাজার ২১১ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
এছাড়া ১৮ ক্যারেটের এক ভরি সোনায় ১ হাজার ২৪৮ টাকা বাড়িয়ে নতুন দাম ১ লাখ ৭৭ হাজার ৬৪৩ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। আর সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনায় ১ হাজার ৬৩ টাকা বাড়িয়ে দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৪৭ হাজার ৯০০ টাকা।
অবশ্য এটিই দেশের বাজারে সোনার সর্বোচ্চ দাম নয়, দেশের বাজারে ভালো মানের এক ভরি সোনার সর্বোচ্চ দাম ২ লাখ ১৭ হাজার ৩৮২ টাকা। গত ২০ অক্টোবার এই দাম নির্ধারণ করা হয়। এই রেকর্ড দামের তিন দিনের মাথায় ২৩ অক্টোবার একবারে ভালো মানের প্রতিভরি সোনার দাম ৮ হাজার ৩৮৬ টাকা কমানো হয়। এরপর কয়েক দফা উত্থান-পতনের পর এখন আবার দাম বাড়তে দেখা যাচ্ছে। ১৬ ডিসেম্বর থেকে দাম বাড়ানোর মাধ্যমে টানা তিন দফা সোনার দাম বাড়ানো হয়েছে।
চলতি বছর দেশের বাজারে সোনার দাম প্রথম পরিবর্তন করা হয় ১৬ জানুয়ারি। সেদিন ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের এক ভরি (১১.৬৬৪ গ্রাম) সোনার দাম ১ হাজার ১৫৫ টাকা বাড়িয়ে নির্ধারণ করা হয় ১ লাখ ৩৯ হাজার ৪৪৩ টাক। এরপর আরও ৮৩ বার দাম পরিবর্তনের ঘটনা ঘটেছে। দেশের বাজারে একবছরে এতো বেশিবার সোনার দাম আর পরিবর্তন হয়নি।
তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০০০ সালে ভালো মানের এক ভরি সোনার দাম ছিলো ৬ হাজার ৯০০ টাকা। এরপর কয়েক দফা বেড়ে ২০১০ সালে ৪২ হাজার ১৬৫ টাকায় ওঠে। দেশে এক ভরি সোনার দাম প্রথম ৫০ হাজার টাকা হয় ২০১৮ সালে। ২০২০ সালের জানুয়ারিতে এক ভরি সোনার দাম ৬০ হাজার ৩৬১ টাকায় উঠে। দেশের বাজারে এক ভরি সোনার দাম প্রথম এক লাখ টাকা হয় ২০২৩ সালের জুলাই মাসে। আর চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে এক ভরি সোনার দাম প্রথমবার ১ লাখ ৫০ হাজার টাকার মাইলফলক স্পর্শ করে।
এদিকে গত বছরের শুরুতে ভালো মানের এক ভরি সোনার দাম ছিল ১ লাখ ১১ হাজার ৪১ টাকা। আর বছর শেষে দাঁড়ায় ১ লাখ ৩৮ হাজার ২৮৮ টাক। এ হিসাবে ২০২৪ সালে সোনার দাম বাড়ে ২৫ শতাংশ। আর চলতি বছরে এরইমধ্যে সোনার দাম বেড়েছে ৬০ শতাংশ। আর গত পাঁচ বছরে দেশে সোনার দাম বেড়েছে ২৬০ শতাংশ। অন্যভাবে বলা যায় পাঁচ বছরের ব্যবধানে সোনার দাম বেড়ে সাড়ে তিনগুণ হয়েছে।
