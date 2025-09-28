ব্যাংকের শরিয়াহ কমিটির সদস্যদের মাসিক ভাতা ২৫ হাজার টাকা

ব্যাংকের শরিয়াহ কমিটির সদস্যদের মাসিক ভাতা ২৫ হাজার টাকা
পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংক এবং প্রচলিত বাণিজ্যিক ব্যাংকের ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আলাদা শরিয়াহ সুপারভাইজরি কমিটি (এসএসসি) গঠনের নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। শরিয়াহ কমিটির সদস্যদের মাসিক সম্মানীভাতাও নির্ধারণ করা হয়েছে।
এ বিষয়ে রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) প্রজ্ঞাপন জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের ইসলামি ব্যাংকিং প্রবিধি বিভাগ।
- কমিটির গঠন ও দায়িত্ব
ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ শরিয়াহ বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন, দক্ষ, ইসলামি আইনশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের নিয়ে শরিয়াহ সুপারভাইজরি কমিটি গঠন করবে। কমিটির মূল কাজ হবে ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শরিয়াহ নীতি প্রণয়ন এবং তার যথাযথ পরিপালন তদারকি।
একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ তিনটি প্রতিষ্ঠানের শরিয়াহ কাউন্সিলের সদস্য হতে পারবেন। প্রতি সদস্য মাসিক সম্মানীভাতা পাবেন ২৫ হাজার টাকা। পাশাপাশি প্রতিটি সভায় উপস্থিতির জন্য অতিরিক্ত সর্বোচ্চ ৮ হাজার টাকা দেওয়া হবে।
- সদস্য নিয়োগের যোগ্যতা
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, শরিয়াহ সুপারভাইজরি কমিটির সদস্য বা চেয়ারম্যান হতে কামিল, দাওরা-ই-হাদিস (তাকমিল), ফিকহ, ইসলামি স্টাডিজ, আরবি, ইসলামি অর্থনীতি, ইসলামি ফাইন্যান্স, ইসলামি ব্যাংকিং অথবা ইসলামি আইন বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।
ফিকহ বা উসুল আল-ফিকহ, বিশেষত ফিকহ-আল-মুয়ামালাত বিষয়ে সার্টিফিকেট/ ডিপ্লোমা বা ইফতা ডিগ্রি আবশ্যক। শিক্ষাজীবনের কোনো পর্যায়ে তৃতীয় শ্রেণি/ বিভাগ গ্রহণযোগ্য নয়। জাতীয় বা আন্তর্জাতিক স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে পিএইচডি বা অন্য কোনো উচ্চতর ডিগ্রি অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে গণ্য হবে।
কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ফতোয়া বোর্ড বা শরিয়াহ সুপারভাইজরি কমিটিতে অন্তত ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। শরিয়াহ, ইসলামি ফাইন্যান্স বা ব্যাংকিং বিষয়ে স্বনামধন্য জার্নালে অন্তত ২টি প্রবন্ধ প্রকাশ অথবা দুটি বই/ প্রকাশনা থাকতে হবে।
- কমিটির কার্যপ্রণালী
পরিচালনা পর্ষদ কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে একজনকে সর্বোচ্চ ৩ বছরের জন্য চেয়ারম্যান মনোনীত করবে। ব্যাংকের শরিয়াহ সচিবালয়ের প্রধান কমিটির সচিব হিসেবে কাজ করবেন, তবে তার ভোটাধিকার থাকবে না। সদস্যরা স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করবেন। যৌক্তিক কারণ দেখিয়ে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন নিয়ে পরিচালনা পর্ষদ সদস্য অপসারণ করতে পারবে। নির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করে নোটিশ দিয়ে সদস্য পদত্যাগ করতে পারবেন।
- শরিয়াহ সচিবালয়
প্রতিটি ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ শরিয়াহ সচিবালয় গঠন করবে। সচিবালয় কমিটির সভার এজেন্ডা, কার্যবিবরণী, রেকর্ডিং, প্রস্তাবনা ও শরিয়াহ মতামত/ ফতোয়া সংক্রান্ত কাজ পরিচালনা করবে। ব্যাংকের আকার ও পরিধি অনুযায়ী সচিবালয়ের প্রধানের পদমর্যাদা নির্ধারণ হবে। পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংকে এই পদমর্যাদা সিইও/ ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অব্যবহিত ৪ পদের মধ্যে রাখতে হবে।
প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামি শাখা বা উইন্ডো থাকলে পদমর্যাদা সিইও/ ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অব্যবহিত ৫ পদের মধ্যে রাখতে হবে। প্রধানের কমপক্ষে ১০ বছরের সরাসরি ইসলামি ব্যাংকিং অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সচিবালয়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক শরিয়াহ ও ইসলামি ব্যাংকিংয়ে উচ্চতর ডিগ্রিধারী ও অভিজ্ঞ জনবল নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। সচিবালয় ও শরিয়াহ সুপারভাইজরি কমিটির সদস্যদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- অতিরিক্ত নির্দেশনা
ব্যাংকের আমানত, বিনিয়োগ ও অন্যান্য কার্যক্রম শরিয়াহ সম্মত কি না তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব পরিচালনা পর্ষদের। কোনো সদস্য কর বা ঋণখেলাপি হলে তিনি কমিটিতে থাকতে পারবেন না। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ফতোয়া প্রদানে তাকে বাধা দেওয়া যাবে না। শরিয়াহ সম্পর্কিত কোনো মতবিরোধ হলে বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করতে হবে। বছরে অন্তত দুইবার পরিচালনা পর্ষদের সঙ্গে শরিয়াহ সুপারভাইজরি কমিটির যৌথ সভা করতে হবে।
