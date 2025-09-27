  2. অর্থনীতি

ক্রেডিট কার্ডের টাকা উধাও: গ্রাহকদের ক্ষতিপূরণ দিলো এসসিবি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:০৮ পিএম, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক/ফাইল ছবি

ক্রেডিট কার্ডের টাকা উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনায় গ্রাহকদের ক্ষতিপূরণ দিয়েছে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক (এসসিবি) বাংলাদেশ।

শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) এক বিবৃতিতে এসসিবি জানায়, সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে কিছু গ্রাহক তাদের ক্রেডিট কার্ড থেকে অজানা ওটিপির (ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড) মাধ্যমে সন্দেহজনক লেনদেনের অভিযোগ করেন। এসব অভিযোগ পাওয়ার পরপরই গ্রাহকদের সুরক্ষায় একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে ব্যাংক।

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) নাসের এজাজ বিজয় গণমাধ্যমকে বলেন, গ্রাহকদের যেন কোনো ধরনের ভোগান্তিতে পড়তে না হয় সেজন্য আমরা ক্ষতিগ্রস্ত কার্ডগুলোতে অর্থ ফেরত দিয়েছি। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছি এবং তদন্ত শেষে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে বিষয়টি নিষ্পত্তি করবো।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি দল বর্তমানে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর কার্যালয়ে গিয়ে পুরো প্রক্রিয়া ও সিস্টেম পর্যালোচনা করছে। একই সঙ্গে বিষয়টি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছেও প্রতিবেদনসহ উপস্থাপন করেছে ব্যাংক।

তদন্তে দেখা গেছে, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের নিজস্ব সিস্টেমে কোনো ধরনের নিরাপত্তা ঘাটতি ছিল না। ব্যাংকের ইন্টারনেট ব্যাংকিং পোর্টাল এবং এসসি মোবাইল অ্যাপ সম্পূর্ণ নিরাপদ, সুরক্ষিত ও এনক্রিপটেড চ্যানেল হিসেবে বিবেচিত।

তবে গ্রাহকদের আরও সুরক্ষিত রাখতে এসসিবি সাময়িকভাবে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসে (এমএফএস) ‘অ্যাড মানি’ ফিচারটি বন্ধ রেখেছে।

ব্যাংক খাত সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, আগস্টের শেষ সপ্তাহে এসসিবির ৫৪ জন গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় ২৭ লাখ টাকা সরিয়ে নেয় প্রতারকরা।

