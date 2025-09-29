  2. অর্থনীতি

রাশিয়া থেকে এসেছে সাড়ে ৫২ হাজার টন গম

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৪৪ এএম, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রাশিয়া থেকে ৫২ হাজার ৫০০ টন গম নিয়ে একটি জাহাজ বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছে। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, গত ৭ জুলাই রাশিয়ার সঙ্গে এক নগদ ক্রয়চুক্তির আওতায় এসব গম কেনা হয়েছে। গম নিয়ে জাহাজটি চট্টগ্রামের কুতুবদিয়া বহির্নোঙ্গরে পৌঁছেছে।

জাহাজটির গমের নমুনা পরীক্ষা এরই মধ্যে শেষ হয়েছে। দ্রুত গম খালাসের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

ওই গমের মধ্যে ৩১ হাজার ৫০০ টন চট্টগ্রামে এবং অবশিষ্ট ২১ হাজার টন গম মোংলা বন্দরে খালাস করা হবে।

