আশুগঞ্জ-সরাইল সড়কের ব্যয় বাড়লো ১৬৩ কোটি ৮৩ লাখ টাকা

আশুগঞ্জ-সরাইল সড়কের ব্যয় বাড়লো ১৬৩ কোটি ৮৩ লাখ টাকা
‘আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ককে চার লেনে উন্নীতকরণ (প্রথম সংশোধিত)’ প্রকল্পের আওতায় আশুগঞ্জ গোলচত্বর থেকে সরাইল গোলচত্বর পর্যন্ত ১১ দশমিক ৫৬ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণকাজের ব্যয় ১৬৩ কোটি ৮৩ লাখ ২৭ হাজার ৭০৮ টাকা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।
মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে এ ব্যয় বাড়ানোর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
বৈঠক সূত্রে জানা যায়, ‘আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ককে চার লেনে উন্নীতকরণ (প্রথম সংশোধিত)’ প্রকল্পের প্যাকেজ ডব্লিউপি-০১ (পার্ট-১) এর আশুগঞ্জ গোলচত্বর থেকে সরাইল গোলচত্বর পর্যন্ত ১১ দশমিক ৫৬ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ কাজের ভেরিয়েশনের অনুমোন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি।
জানা গেছে, প্রকল্পটি ৫ হাজার ৭৯১ কোটি ৬০ লাখ টাকায় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়। ভারতীয় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান এফকনস ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড এ প্রকল্পের প্যাকেজ নম্বর ডব্লিউপি-০১ (পার্ট-১)-এর আওতায় নির্মাণকাজের ভেরিয়েশন অর্ডার-১ এর সংশোধিত চুক্তিমূল্য ৭১৭ কোটি ২৭ লাখ ১৫ হাজার ১৯৭ টাকার প্রস্তাব করে।
সওজ কর্তৃক গঠিত অভ্যন্তরীণ ভেরিয়েশন/অ্যাডেনডাম প্রস্তাব পর্যালোচনা কমিটি প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন শেষে ভেরিয়েশনের প্রয়োজনীয়তা ও আইটেমগুলোর পরিমাণ বৃদ্ধির বিষয়ে একমত পোষণ করে। প্যাকেজ নম্বর ডব্লিউপি-০১ (পার্ট-১)-এর আওতায় ১১ দশমিক ৫৬ কিমি সড়ক নির্মাণকাজের ভেরিয়েশন অর্ডার-১ এর সংশোধিত চুক্তিমূল্য ৭১৭ কোটি ২৭ লাখ ১৫ হাজার ১৯৭ টাকায় অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব উপস্থাপন করা হলে উপদেষ্টা পরিষদ তা অনুমোদন করে।
প্রকল্পটি একনেক থেকে প্রথম অনুমোদিত হয় ২০১৭ সালের ২৯ জুন। পরবর্তীতে মেয়াদ বাড়িয়ে ২০২২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের মেয়াদ ২০১৭ সালের ১ এপ্রিল থেকে ২০২৬ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত। প্রকল্পের মূল চুক্তিমূল্য ৫৫৩ কোটি ৪৩ লাখ ৮৭ হাজার ৪৮৮ টাকা। এখন নতুন করে ব্যয় বাড়ানো হলো ১৬৩ কোটি ৮৩ লাখ ২৭ হাজার ৭০৮ টাকা। ব্যয় বৃদ্ধির হার ২৯ দশমিক ৬০ শতাংশ।
প্যাকেজের আওতায়- আশুগঞ্জ গোলচত্বর থেকে সরাইল গোলচত্বর পর্যন্ত ১১ দশমিক ৫৬ কিমি উভয় পাশে সার্ভিস লেন এবং চার-লেন মূল মহাসড়কসহ একটি সেতু ও ১৮টি কালভার্ট এবং অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ হবে।
সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকের পাশাপাশি অর্থ উপদেষ্টার সভাপতিত্বে অর্থনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এর ৬৮ (১) ও পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ৭৬(২) অনুসারে জিটুজি ভিত্তিতে চাল ক্রয়ের নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
এমএএস/এমএএইচ/জেআইএম