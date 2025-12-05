  2. অর্থনীতি

আঞ্জুমান মুফিদুলকে অ্যাম্বুলেন্স দিলো মিডল্যান্ড ব্যাংক

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:১০ এএম, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫
আন্জুমান মুফিদুল ইসলামের প্রতিনিধিদের হাতে অ্যাম্বুলেন্সের চাবি তুলে দিচ্ছেন মিডল্যান্ড ব্যাংকের কর্মকর্তারা

দেশের অন্যতম সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামকে একটি অ্যাম্বুলেন্স দিয়েছে মিডল্যান্ড ব্যাংক। মিডল্যান্ড ব্যাংক তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির (সিএসআর) আওতায় ইসলামি ব্যাংকিং কম্পেনসেশন ফান্ড থেকে আঞ্জুমান মুফিদুল ইলামকে অ্যাম্বুলেন্সটি প্রদান করেছে।

বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) মিডল্যান্ড ব্যাংকের গুলশানস্থ প্রধান কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী মো. আহসান-উজ জামান আন্জুমান মুফিদুল ইসলামের ট্রাস্টি ও সহ-সভাপতি মোহাম্মদ আজিম বকস এবং আলহাজ মোহাম্মদ আসলামের নিকট অ্যাম্বুলেন্সটির চাবি তুলে দেন। 

অনুষ্ঠানে মিডল্যান্ড ব্যাংকের হেড অব রিটেল ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড চিফ ব্যাঙ্কাসুরেন্স অফিসার মো. রাশেদ আকতার, সিএফও দিদারুল ইসলাম, হেড অব সিআরএম মো. বজলুর রহমান খান, হেড অব জেনারেল সার্ভিসেস নকুল চন্দ্র দেবনাথ, আন্জুমান মুফিদুল ইসলামের যুগ্ম পরিচালক (শাখা কার্যক্রম) সৈয়দ লোকমান আহমেদসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

আন্জুমান মুফিদুল ইসলাম ঢাকা মহানগরীতে বিনামূল্যে অ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান করে থাকে।

