মশিউর সিকিউরিটিজ
অর্থ-শেয়ার পেতে বিনিয়োগকারীদের ৩০ অক্টোবরের মধ্যে আবেদন করতে হবে
পাওনা অর্থ ও শেয়ার পেতে মশিউর সিকিউরিটিজের গ্রাহকদের আগামী ৩০ অক্টোবরের মধ্যে আবেদন করতে বলেছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)।
রোববার (৫ অক্টোবর) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এই আবেদন করতে বলেছে ডিএসই।
এতে বলা হয়েছে, মশিউর সিকিউরিটিজ লিমিটেডের লেনদেন ও ডিপি এর আগে স্থগিত করা হয়েছে। তাই কোম্পানির গ্রাহকরা তাদের বিও অ্যাকাউন্টে রক্ষিত বিদ্যমান শেয়ার অন্য কোনো ট্রেকহোল্ডার কোম্পানিতে খোলা লিংক বিও হিসাবে নির্ধারিত ফরম (সিডিবিএল ফরম-১৬) পূরণ সাপেক্ষে স্থানান্তরের জন্য আবেদন করতে হবে।
আরও পড়ুন
ব্রোকারেজ হাউজের প্রতারণা, কোটি টাকা হারিয়ে নিঃস্ব বিনিয়োগকারীরা
এছাড়া সিকিউরিটিজ লেনদেন থেকে সৃষ্ট পাওনা অর্থ ও শেয়ার পাওনা থাকলে আগামী ৩০ অক্টোবরের মধ্যে এই ওয়েবসাইট থেকে অভিযোগ ফরম ডাউনলোড করে প্রযোজ্য ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে নিজ স্বাক্ষর সংবলিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (যেমন: পোর্টফোলিও ও অন্যান্য) সংযুক্ত করে আবেদন করতে হবে।
এতে আবেদনের ঠিকানাও উল্লেখ করা হয়েছে। চিফ রেগুলেটরি অফিসার, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি., ডিএসই টাওয়ার, হোল্ডিং নং ৪৬, রোড নং ২১, নিকুঞ্জ-২, ঢাকা-১২২৯ এই ঠিকানায় আবেদন করতে হবে।
এ বিষয়ে কোনো সহযোগিতার প্রয়োজন হলে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি. এর ইনভেস্টর কমপ্লেইন্টস, আরবিট্রেশন অ্যান্ড লিটিগেশন বিভাগে (ফোন নম্বর: ০২-৪১০৪০১৮৯-২০০ এর এক্সটেনশন-১৬৪১, ১৬৪২, ১৬৪৩, ১৬৪৪, ১৬৪৫ ও ১৬৪৫; অথবা মোবাইল নং-০১৭১৩-২৭৬৪১৫, ০১৭১৩-৩৬৯৩৬৩, ০১৭১৩-৪২৫৮৩১, ০১৭৩০-৩৩১৮৬৬; অথবা ই-মেইলে icald@dse.com.bd) যোগাযোগ করার অনুরোধ করেছে ডিএসই।
এমএএস/ইএ/এমএস