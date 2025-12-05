মালয়েশিয়ায় আন্তর্জাতিক ব্রান্ডিং শোকেসে অংশ নিয়েছে প্রাণ

মালয়েশিয়ায় আন্তর্জাতিক ব্রান্ডিং শোকেসে অংশ নিয়েছে প্রাণ
মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হচ্ছে ২০তম আন্তর্জাতিক ব্রান্ডিং শোকেস, যেখানে অংশ নিয়েছে বাংলাদেশ। কুয়ালালামপুর কনভেনশন সেন্টারে ৪ ডিসেম্বর শুরু হওয়া এই প্রদর্শনী চলবে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এতে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগ্রুপ প্রাণ অংশ নিয়েছে।
এ আয়োজন ওয়েলনেস অ্যান্ড বিউটি কেয়ার, স্মার্ট যন্ত্রপাতি ও স্মার্ট পণ্য, খাদ্য ও পানীয়, চা, ফ্যাশন পোশাক, ফেব্রিক ও চামড়াজাত পণ্য, গৃহসজ্জা সামগ্রী, উপহার ও ভোগ্যপণ্য- এমন মোট ৬টি ক্লাস্টারে ভাগ করা হয়েছে। এতে চীন, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, বাংলাদেশ এবং মালয়েশিয়ার অসংখ্য প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেছে।
মেলার দ্বিতীয় দিন শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) বাংলাদেশের হাইকমিশনার মনজুরুল করিম খান চৌধুরী অতিথিদের সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন। তিনি বাংলাদেশের দুটি স্টল ঘুরে দেখেন এবং ব্যবসায়ী ও আগত দর্শনার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এসময় তিনি দর্শকদের বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্য ও বাণিজ্য সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত করেন।
আরও পড়ুন
সুপারব্র্যান্ডস অ্যাওয়ার্ড পেলো প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ
কড়াইল বস্তিতে আগুনে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ
পরিদর্শনের সময় উপস্থিত ছিলেন আয়োজক প্রতিষ্ঠান মালয়েশিয়া প্রোমাস ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ও ইএস ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দাতো চং চং তিক। এছাড়াও ইনভেস্ট সেলাঙ্গরের ম্যানেজার অং চিং চিং, অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও বাংলাদেশ হাইকমিশনের কর্মকর্তারা অংশ নেন।
বাংলাদেশ হাইকমিশনের তত্ত্বাবধানে এই প্রদর্শনীতে বাংলাদেশের দুটি প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে। খাদ্য ও পানীয় পণ্য ক্যাটাগরিতে অংশ নিয়েছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগ্রুপ প্রাণ। এছাড়াও পাটজাত পণ্য প্রস্তুত ও বিপণনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে অংশ নিয়েছে জুটেক্স।
বাংলাদেশের স্টলে পাটজাত পণ্য, সিরামিকস, ওষুধসামগ্রী, চামড়াজাত পণ্য, খাদ্য ও পানীয়সহ বিভিন্ন রপ্তানিযোগ্য পণ্য প্রদর্শন করা হচ্ছে, যা বিদেশি ক্রেতা ও দর্শকদের নজর কাড়ছে।
কেএসআর/