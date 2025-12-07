  2. অর্থনীতি

কোহিনূর কেমিক্যাল কোম্পানির ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পন্ন

প্রকাশিত: ০৭:৩৪ পিএম, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫
দেশের স্বনামধন্য প্রসাধনী প্রস্তুতকারক ও বিপণনকারী প্রতিষ্ঠান কোহিনূর কেমিক্যাল কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেডের ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা হয়েছে। রোববার (৭ ডিসেম্বর) বিকেল ৩টা ১৫ মিনিটে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে এই সভা হয়।

এতে সভাপতিত্ব করেন কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রেজাউল করিম। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন, পরিচালক এবাদুল করিম, স্বতন্ত্র পরিচালক প্রফেসর ড. আনোয়ার হোসেন ও কাজী মামুনুল আশরাফ, কোম্পানি সচিব কামরুজ্জামান, এফসিএমএ এবং সিএফও শামীম কবির।

এই সভায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও কোম্পানির সার্বিক কার্যক্রমের ওপর আলোচনা করা হয় এবং আলোচ্যসূচিসমূহ শেয়ারহোল্ডারদের সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। আলোচ্য সভায় ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের জন্য ৬৫ শতাংশ হারে নগদ লভ্যাংশ এবং ১০ শতাংশ হারে বোনাস শেয়ার প্রদানের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

