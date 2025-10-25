ত্রৈমাসিক অর্থনৈতিক অবস্থান সূচক প্রণয়নের উদ্যোগ ঢাকা চেম্বারের

ত্রৈমাসিক অর্থনৈতিক অবস্থান সূচক প্রণয়নের উদ্যোগ ঢাকা চেম্বারের
দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মূল্যায়নের লক্ষ্যে ‘ইকোনমিক পজিশন ইনডেক্স (ইপিআই)’ প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)।
শনিবার (২৫ অক্টোবর) রাজধানীর মতিঝিলে ডিসিসিআই অডিটোরিয়ামে এক ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে সভাপতিত্ব করেন ডিসিসিআই সভাপতি তাসকীন আহমেদ। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব ড. এ কে এম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইএফসির প্রতিনিধি, অর্থনীতিবিদ, গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সরকারি কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ ও গণমাধ্যমকর্মীরা।
আলোচনায় ঢাকা চেম্বার সভাপতি তাসকীন আহমেদ বলেন, দেশের ব্যবসায়িক পরিবেশ ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন সঠিকভাবে পরিমাপের জন্য বিদ্যমান সূচকগুলো যেমন- ব্যবসায় আস্থা সূচক), ইজ অব ডুয়িং বিজনেস ইনডেক্স বা জিডিপি-বাস্তব অর্থনৈতিক গতিধারা পুরোপুরি প্রতিফলিত করতে পারে না। এই সীমাবদ্ধতা দূর করতেই ডিসিসিআই ইপিআই প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে, যা দেশের উৎপাদন, বিক্রয়, অর্ডার প্রবাহ, রপ্তানি, কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগ প্রবণতা বিষয়ে রিয়েল-টাইম ধারণা দেবে।
প্রাথমিকভাবে ঢাকাকে কেন্দ্র করে এই সূচকের জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। তবে পর্যায়ক্রমে এটি সারাদেশে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে জাতীয় অর্থনীতির পরিবর্তনও নিয়মিতভাবে প্রতিফলিত হয়।
ডিসিসিআই সভাপতি বলেন, ইপিআই কেবল একটি পরিসংখ্যানভিত্তিক রিপোর্ট নয়, এটি হবে একটি কার্যকর নীতিনির্ধারণ সহায়ক হাতিয়ার। এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক খাতের প্রবণতা ও পরিবর্তন দ্রুত শনাক্ত করা সম্ভব হবে।
তিনি বলেন, এই সূচকের মাধ্যমে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ম্যানুফ্যাকচারিং ও সার্ভিস সেক্টরের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করা যাবে। এর আওতায় তৈরিপোশাক, টেক্সটাইল, পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য, রিয়েল এস্টেট, পরিবহন, সংরক্ষণ ও ব্যাংকিংসহ বিভিন্ন খাতের অর্থনৈতিক কার্যক্ষমতা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হবে।
সভায় আলোচকরা বলেন, দ্রুত পরিবর্তনশীল অর্থনীতিতে সময়োপযোগী ও তথ্যসমৃদ্ধ নীতিনির্ধারণ এখন জরুরি। ডিসিসিআই প্রণীত এই সূচকটি ভবিষ্যতে একটি আর্লি ওয়ার্নিং ইকোনমিক অ্যাসেসমেন্ট প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে, যা নীতিনির্ধারকদের কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা দেবে।
আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ডিসিসিআই সভাপতি বলেন, আজকের আলোচনায় প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশগুলো ইপিআই-কে আরও পরিপূর্ণ রূপ দিতে এবং দেশের প্রেক্ষাপটে সফল বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।
