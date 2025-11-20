  2. অর্থনীতি

রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধি, চার মাসে এলো এক লাখ ১৯ হাজার কোটি টাকা

প্রকাশিত: ০৮:৩২ পিএম, ২০ নভেম্বর ২০২৫
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড- এনবিআর/ ফাইল ছবি

চলতি ২০২৫–২৬ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে (জুলাই-অক্টোবর) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) রাজস্ব আদায় করেছে এক লাখ ১৯ হাজার ৪৭৮ কোটি টাকা। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৫ দশমিক ৫৪ শতাংশ। গত অর্থবছরে আলোচ্য সময়ে রাজস্ব আদায় হয় এক লাখ ৩ হাজার ৪০৯ কোটি ১৭ লাখ টাকা।

আলোচ্য সময়ে প্রবৃদ্ধি অর্জন করলেও লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি এনবিআর। চলতি অর্থবছরের ৪ মাসে এনবিআরের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল এক লাখ ৩৬ হাজার ৬৯৭ কোটি ৭ লাখ টাকা। বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) রাজস্ব বোর্ড সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

চলতি অর্থবছরের আলোচ্য সময়ে আমাদানি ও রপ্তানি শুল্ক পর্যায়ে রাজস্ব আদায় হয়েছে ৩৪ হাজার ৭৫১ কোটি টাকা। এছাড়া স্থানীয় পর্যায়ের মূসক থেকে আদায় ৪৬ হাজার ৮৭৮ কোটি টাকা। এ সময়ে আয়কর ও ভ্রমণ কর থেকে ৩৭ হাজার ৮৪৯ কোটি টাকা আাদায় হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ২৪ দশমিক ৭৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে স্থানীয় পর্যায়ে মূসকে। এছাড়া শুল্কে ৪ দশমিক ৫৩ শতাংশ ও আয়করে ১৬ দশমিক ১১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। যদিও লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারেনি কোনো খাত।

একক মাস হিসেবে অক্টোবরে রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২ দশমিক ২২ শতাংশ। এ মাসে আদায় হয়েছে ২৮ হাজার ৪৭৩ কোটি টাকার রাজস্ব। গত বছরের একই সময়ে রাজস্ব আদায় হয় ২৭ হাজার ৮৫৪ কোটি ৩৯ লাখ টাকা। তবে অক্টোবর মাসে শুল্কে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি ১৬ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ, ভ্যাটে প্রবৃদ্ধি ১০ দশমিক ৭৬ ও আয়করে প্রবৃদ্ধি ৯ দশমিক ৯৮ শতাংশ।

