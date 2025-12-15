  2. জাতীয়

শাহজালাল বিমানবন্দরে ২ কোটি ৮৪ লাখ টাকার নিষিদ্ধ পণ্য জব্দ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৫৪ পিএম, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫
শাহজালাল বিমানবন্দরে ২ কোটি ৮৪ লাখ টাকার নিষিদ্ধ পণ্য জব্দ
ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর/ফাইল ছবি

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আমদানি কার্গোতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ পণ্য জব্দ করা হয়েছে। সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত রোববার (১৪ ডিসেম্বর) বিমানবন্দর গোয়েন্দা সংস্থার তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালায় অ্যাভিয়েশন সিকিউরিটি ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষ। তখন দুবাই থেকে আগত Solit Air-এর কার্গো বিমানে আমদানিকৃত দুটি শিপমেন্ট পরীক্ষা করে ২ হাজার ৮৭৮ কেজি নিষিদ্ধ ক্রিম, বিভিন্ন প্রকার গার্মেন্টস পণ্য ও ইলেকট্রনিক্স এক্সেসরিজ উদ্ধার করা হয়, যার আনুমানিক বাজার মূল্য ২ কোটি ৮৪ লাখ ৯২ হাজার ২০০ টাকা।
এ ঘটনায় কাস্টমস কর্তৃক প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এমএমএ/এমএমকে

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।