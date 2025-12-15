প্রাণ-আরএফএলের ২ প্রতিষ্ঠান পেলো আইসিএসবি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড
আইসিএসবি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড ফর করপোরেট গভর্ন্যান্স এক্সিলেন্স-২০২৪ পেয়েছে দেশের অন্যতম শিল্পগোষ্ঠী প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের দুই প্রতিষ্ঠান। করপোরেট গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠায় অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে প্রতিষ্ঠান দুটি এ পুরস্কার লাভ করে।
ফুড ও অ্যালায়েড ক্যাটাগরিতে এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং কোম্পানি লিমিটেড আইসিএবির ব্রোঞ্জ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। প্রাণের অপর প্রতিষ্ঠান ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিজ ক্যাটাগরিতে ব্রোঞ্জ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে রংপুর ফাউন্ড্রি লিমিটেড।
সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে এক অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠান দুটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিরা।
কোম্পানির সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে মোট ৪৩টি প্রতিষ্ঠানকে করপোরেট গভর্ন্যান্স এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড দিয়েছে ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড সেক্রেটারিজ অব বাংলাদেশ (আইসিএসবি)।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। গেস্ট অব অনার হিসেবে ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর, ডেপুটি গভর্নর ড. মো হাবিবুর রহমান, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কমিশনার মো. সাইফুদ্দিন এবং ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের (এফআরসি) চেয়ারম্যান ড. মো. সাজ্জাদ হোসেন ভূঁইয়া।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইসিএসবির সভাপতি হোসেন সাদাত। এছাড়াও করপোরেট গভর্ন্যান্স অ্যাওয়ার্ডিং চার্টারের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন আইসিএসবির করপোরেট গভর্ন্যান্স কমিটির চেয়ারম্যান মো. আবদুল্লাহ আল মামুন।
আইসিএসবির নির্ধারিত মান অনুযায়ী, ২০২৪ সালে করপোরেট গভর্ন্যান্স, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় কোম্পানিগুলোর প্রচেষ্টা এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) করপোরেট গভর্ন্যান্স কোডের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম পরিচালনার ভিত্তিতে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়, যার মূল প্রতিপাদ্য ছিল ‘প্রমোটিং গভর্নিং এক্সিলেন্স’।
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসিতে তালিকাভুক্ত কোম্পানি সমূহের মধ্য থেকে ১৪টি ক্যাটাগরিতে বিজয়ী ৪৩টি কোম্পানিকে ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট তুলে দেন অতিথিরা। গোল্ড, সিলভার ও ব্রোঞ্জ—এই তিনটি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার প্রদান করা হয়।
জেনারেল ব্যাংকিং ক্যাটাগরিতে গোল্ড অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি; ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি সিলভার এবং সিটি ব্যাংক পিএলসি ব্রোঞ্জ অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে।
ইসলামিক ব্যাংকিং ক্যাটাগরিতে শাহজালাল ইসলামি ব্যাংক পিএলসি গোল্ড অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে। নন-ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ক্যাটাগরিতে গোল্ড অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে আইডিএলসি ফাইন্যান্স পিএলসি; ডিবিএইচ ফাইন্যান্স পিএলসি সিলভার এবং আইপিডিসি ফাইন্যান্স পিএলসি ব্রোঞ্জ অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে।
জেনারেল ইন্স্যুরেন্স ক্যাটাগরিতে গোল্ড অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে সিটি ইন্স্যুরেন্স পিএলসি ও সেনা ইন্স্যুরেন্স পিএলসি; গ্রীন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স পিএলসি সিলভার এবং রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স পিএলসি ব্রোঞ্জ অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে।
লাইফ ইন্স্যুরেন্স ক্যাটাগরিতে সিলভার অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে সন্ধানী লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড এবং ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি ও চার্টার্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি উভয়েই ব্রোঞ্জ অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে।
ফার্মাসিউটিক্যালস ও কেমিক্যাল ক্যাটাগরিতে গোল্ড অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে রেকিট বেনকিজার (বাংলাদেশ) পিএলসি; দি ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি পিএলসি সিলভার এবং স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি ব্রোঞ্জ অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে।
টেক্সটাইল ও আরএমজি ক্যাটাগরিতে গোল্ড অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল পিএলসি; মতিন স্পিনিং মিলস পিএলসি ও তসরিফা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড উভয়েই সিলভার এবং এনভয় টেক্সটাইল লিমিটেড ব্রোঞ্জ অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে।
ফুড ও অ্যালায়েড ক্যাটাগরিতে গোল্ড অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে ইউনিলিভার কনজিউমার কেয়ার লিমিটেড; অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি সিলভার এবং এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং কোম্পানি লিমিটেড ও গোল্ডেন হারভেস্ট এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ব্রোঞ্জ অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে।
ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি ক্যাটাগরিতে গোল্ড অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে এডিএন টেলিকম লিমিটেড; আমরা নেটওয়ার্কস লিমিটেড সিলভার এবং ড্যাফোডিল কম্পিউটারস পিএলসি ব্রোঞ্জ অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে।
ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিজ ক্যাটাগরিতে গোল্ড অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি; বাংলাদেশ স্টিল রি রোলিং মিলস লিমিটেড ও বিএসআরএম স্টিলস লিমিটেড উভয়ই সিলভার এবং রংপুর ফাউন্ড্রি লিমিটেড ব্রোঞ্জ অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে।
ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিজ ক্যাটাগরিতে ব্রোঞ্জ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে রংপুর ফাউন্ড্রি লিমিটেড/ছবি: জাগো নিউজ
ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিজ ক্যাটাগরিতে গোল্ড অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে লাফার্জহোলসিম বাংলাদেশ পিএলসি; হাইডেলবার্গ ম্যাটেরিয়ালস বাংলাদেশ পিএলসি সিলভার এবং ইনডেক্স অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ব্রোঞ্জ অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে।
ফুয়েল অ্যান্ড পাওয়ার ক্যাটাগরিতে গোল্ড অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে লিনডে বাংলাদেশ লিমিটেড; ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড ও ডরিন পাওয়ার জেনারেশনস অ্যান্ড সিস্টেমস লিমিটেড উভয়েই ব্রোঞ্জ অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে।
সার্ভিসেস কোম্পানিজ ক্যাটাগরিতে গোল্ড অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে ইউনিক হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টস পিএলসি এবং ইস্টার্ন হাউজিং লিমিটেড সিলভার অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে।
টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানিজ ক্যাটাগরিতে গোল্ড অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে গ্রামীণফোন লিমিটেড; রবি আজিয়াটা পিএলসি সিলভার এবং বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবলস পিএলসি ব্রোঞ্জ অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, ‘করপোরেট গভর্ন্যান্স এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড কেবল একটি স্বীকৃতি নয়, এটি বরং আমাদের দেশে উৎকৃষ্ট করপোরেট গভর্ন্যান্স চর্চার একটি মানদণ্ড। এই স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে আইসিএসবি ভবিষ্যৎ বাংলাদেশে আরও দায়িত্বশীল ও আধুনিক করপোরেট সংস্কৃতি বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে আমি মনে করি।’
লুৎফে সিদ্দিকী বলেন, ‘সার্বিকভাবে সমৃদ্ধ, গণতান্ত্রিক ও সহনশীল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হলে করপোরেট কালচারে শক্তিশালী গভর্ন্যান্স নিশ্চিত করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আর তা নিশ্চিত করতেই এক যুগ ধরে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে আইসিএসবি।’
বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, ‘যারা ভালো কাজ করছেন, পেশাদারিত্বের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিতে প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থরক্ষার কাজে যারা নিয়োজিত আছেন, তাদের স্বীকৃতি দিতে আইসিএসবির এ উদ্যোগটি সত্যিই প্রশংসনীয়। এ ধরনের আয়োজন প্রতিষ্ঠানগুলোকে করপোরেট গভর্ন্যান্সের উৎকর্ষতা ধরে রাখতে ও অভ্যন্তরীণ সুশাসন নিশ্চিত করতে অনুপ্রাণিত করে’।
বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ড. মো. হাবিবুর রহমান বলেন, ‘স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নৈতিক নেতৃত্ব নিশ্চিত করার মাধ্যমে শক্তিশালী করপোরেট গভর্ন্যান্স টেকসই ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধির ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এটি এমন একটি কৌশলগত শক্তি, যা প্রতিষ্ঠানের ওপর বিনিয়োগকারীদের আস্থা তৈরি করে এবং দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক সাফল্য নিশ্চিত করে’
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কমিশনার মো. সাইফুদ্দিন বলেন, ‘বৈশ্বিক বিনিয়োগকারীদের কাছে প্রতিষ্ঠানকে মানসম্মত ও আকর্ষণীয় করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে শক্তিশালী গভর্ন্যান্স। এ ধরনের আয়োজন প্রতিষ্ঠানসমূহের গভর্ন্যান্স আরও শক্তিশালী করতে অনুপ্রাণিত করে, পাশাপাশি বৈশ্বিক বিনিয়োগের দ্বারও উন্মোচিত করতে সাহায্য করে।’
এফআরসির চেয়ারম্যান ড. মো. সাজ্জাদ হোসেন ভূঁইয়া বলেন, ‘করপোরেট গভর্ন্যান্স হলো যেকোনো প্রতিষ্ঠানে আস্থা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ভিত্তি। আইসিএসবি করপোরেট গভর্ন্যান্স এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডের মতো স্বীকৃতি কমপ্লায়েন্স ও নৈতিক ব্যবস্থাপনা উন্নত করে বিনিয়োগকারীদের আস্থা এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনুপ্রাণিত করে।’
এর আগে আইসিএসবির প্রেসিডেন্ট হোসেন সাদাত তার স্বাগত বক্তব্যে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহে করপোরেট গভর্ন্যান্স নিশ্চিতকল্পে সম্মিলিত অঙ্গীকারের আহ্বান জানান।
পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত কোম্পানিগুলোর মূল্যায়ন প্রক্রিয়া তুলে ধরেন করপোরেট গভর্ন্যান্স কমিটির চেয়ারম্যান মো. আবদুল্লাহ আল মামুন। একইসঙ্গে বৈশ্বিক মানদণ্ডের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার বিষয়েও জোর দেন তিনি।
অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্যে আইসিএসবির পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কাউন্সিল সদস্য মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম ভূঁইয়া।
