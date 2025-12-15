মঙ্গলবার গুলশানে উদ্বোধন হচ্ছে বিএনপির নির্বাচনি কার্যালয়
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নতুন কার্যালয় উদ্বোধন করতে যাচ্ছে বিএনপি। মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) বিকেল ৩টায় রাজধানীর গুলশানে এই নতুন কার্যালয় উদ্বোধন করা হবে বলে।
এ উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন করবে দলটি। তবে ওই সংবাদ সম্মেলনে কারা কারা উপস্থিত থাকবেন তা নির্দিষ্ট করে জানা যায়নি।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানান, যে অফিসে সংবাদ সম্মেলন করা হবে সেটা নির্বাচনি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যবহার করা হবে।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গুলশান-২ এর ১০/সি রোডের ৯০ বাড়িটি বিএনপির নির্বাচনি কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করা হবে।
কেএইচ/এমএমকে