  2. অর্থনীতি

বিজিএমইএ সভাপতি

প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পোশাকশিল্পে দক্ষতা উন্নয়ন অপরিহার্য

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৩৬ পিএম, ২০ নভেম্বর ২০২৫
প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পোশাকশিল্পে দক্ষতা উন্নয়ন অপরিহার্য

বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পোশাকশিল্পে দক্ষতা উন্নয়ন ও আধুনিক ডিজাইনিং প্রযুক্তির ব্যবহার অপরিহার্য। কেননা, আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় নানান কারণে পোশাকশিল্পে উৎপাদন খরচ বাড়লেও পণ্যের মূল্য অপরিবর্তিত রয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) এ মন্তব্য করেন বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সভাপতি মাহমুদ হাসান খান। বিজিএমইএ কমপ্লেক্সে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি। বাংলাদেশ সরকারের স্কিলস ফর ইন্ডাস্ট্রি কমপিটিটিভনেস অ্যান্ড ইনোভেশন প্রোগ্রামের আওতায় সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী এক হাজার ১৭৫ জন প্রশিক্ষণার্থীকে সার্টিফিকেট প্রদান উপলক্ষে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাহমুদ হাসান খান বলেন, আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় নানান কারণে পোশাকশিল্পে উৎপাদন খরচ বাড়লেও পণ্যের মূল্য অপরিবর্তিত রয়েছে। তাই বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে দক্ষতা উন্নয়ন অপরিহার্য।

তিনি উল্লেখ করেন, শিল্প এখন মৌলিক পোশাক উৎপাদন থেকে সরিয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং ও আধুনিক ডিজাইনিং প্রযুক্তিতে গুরুত্ব দিচ্ছে। পোশাক ডিজাইন সফটওয়্যার, থ্রিডি ডিজাইনিং, কম্পিউটার অ্যাডেড ম্যানুফ্যাকচারিং ও ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রযুক্তি ব্যবহার বাড়ানো প্রয়োজন। তিনি প্রশিক্ষণগ্রহণকারীদের এ ক্ষেত্রে সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই বিজিএমইএর সভাপতি এবং এসআইসিআইপি-বিজিএমইএ প্রকল্পের চেয়ারপারসন মাহমুদ হাসান খানকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। এসআইসিআইপি-বিজিএমইএ প্রকল্প সংক্রান্ত কমিটির তিন সদস্য বিজিএমইএর সহ-সভাপতি মো. শিহাব উদ্দোজা চৌধুরী, পরিচালক মজুমদার আরিফুর রহমান এবং পরিচালক রুমানা রশীদ সম্মাননা প্রদান করেন।

বিজিএমইএর পরিচালক মজুমদার আরিফুর রহমান মূল বক্তব্যে প্রকল্পের সামগ্রিক দিকগুলো তুলে ধরেন। তিনি বলেন, পোশাক শিল্পে মোট ১০ হাজার জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্য নিয়ে এসআইসিআইপি, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ এবং বিজিএমইএ ২০২৪ সাল থেকে একসঙ্গে কাজ করছে।

পরে বিজিএমইএর সভাপতি এবং এসআইসিআইপি-বিজিএমইএ প্রকল্পের চেয়ারপারসন মাহমুদ হাসান খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়ার্ধে প্রশিক্ষার্থীদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন বিজিএমইএর সিনিয়র সহ-সভাপতি ইনামুল হক খান।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিজিএমইএর সহ-সভাপতি এবং এসআইসিআইপি -বিজিএমইএ প্রকল্প সংক্রান্ত কমিটির সদস্য মো. শিহাব উদ্দোজা চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিজিএমইএর পরিচালক এবং এসআইসিআইপি-বিজিএমইএ প্রকল্প সংক্রান্ত কমিটির সদস্য রুমানা রশীদ।

আরও উপস্থিত ছিলেন বিজিএমইএর পরিচালক নাফিস-উদ-দৌলা, পরিচালক কাজী মিজানুর রহমান এবং বিভিন্ন স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন এসআইসিআইপি-বিজিএমইএ প্রকল্পের চিফ কোঅর্ডিনেটর মুনীর চৌধুরী।

আইএইচও/কেএসআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।