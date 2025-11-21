  2. অর্থনীতি

যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরও ১০০ কোটি ডলারের সয়াবিন কিনবে তিন গ্রুপ

প্রকাশিত: ০৫:৫১ এএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র থেকে সাত লাখ মেট্রিক টনের বেশি সয়াবিন আমদানির পর মেঘনা গ্রুপ, সিটি গ্রুপ ও ডেল্টা অ্যাগ্রো আগামী বছর আরও ১০০ কোটি ডলারের সয়াবিন কেনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। মার্কিন দূতাবাস গত বুধবার এক ফেসবুক পোস্টে এ তথ্য জানিয়েছে।

পোস্টে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের কৃষকদের উৎপাদিত একটি বড় সয়াবিন চালান মেঘনা গ্রুপে পৌঁছালে সেটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানান ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ট্রেসি জ্যাকবসন।

তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সয়াবিন সাশ্রয়ী হওয়ার পাশাপাশি উচ্চমানের পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ, যা বাংলাদেশের মৎস্য ও পোলট্রি শিল্পকে আরও শক্তিশালী করছে।

দূতাবাস জানায়, বাংলাদেশি শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে এ ধরনের দীর্ঘমেয়াদি ক্রয়চুক্তি দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ককে আরও ঘনিষ্ঠ করবে। একই সঙ্গে স্থানীয় শিল্পখাতে কাঁচামালের স্থিতিশীল সরবরাহ নিশ্চিত করতে মার্কিন সয়াবিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

জ্যাকবসন আরও উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্যে কৃষিখাতের এই সহযোগিতা শুধু বাণিজ্যই নয়, খাদ্য নিরাপত্তা ও শিল্পোন্নয়নেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

