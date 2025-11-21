  2. অর্থনীতি

শীতের সবজির দাম হঠাৎ বেড়েছে

প্রকাশিত: ১১:৪৩ এএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
বাজারে শীতকালীন সবজির দাম বেড়েছে। বিক্রেতারা বলছেন পরিবহন সংকটে সরবরাহ কম/ছবি: জাগো নিউজ

মাত্র তিন-চার সপ্তাহ আগেই শীতকালীন সবজির আগাম সরবরাহে দাম কমেছিল রাজধানী ঢাকার বাজারগুলোতে। এরপর অনেকটাই নাগালে চলে আসে সবজির দাম। এমনকি গত সপ্তাহেও দামে স্বস্তি ছিল। কিন্তু সপ্তাহের ব্যবধানে রাজধানীর বাজারগুলোতে প্রায় সব ধরনের শীতের সবজির দাম বেড়েছে।

বাজারে এখন শিম, মুলা, শালগম, ফুলকপি ও বাঁধাকপি চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে। এতে শীতের সবজি কিনতে গিয়ে বেকায়দায় পড়ছেন ভোক্তারা। হঠাৎ এভাবে দাম বাড়ার কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না ক্রেতাদের অনেকে।

শুক্রবার (২১ নভেম্বর) রাজধানীর রামপুরা, মালিবাগ, শান্তিনগর ও সেগুনবাগিচা বাজার ঘুরে এমন চিত্রই দেখা গেছে।

সবজি বিক্রেতারা জানিয়েছেন, গত প্রায় তিন-চার সপ্তাহ সবজির সরবরাহ বেড়েছিল। যে কারণে দামও কম ছিল। এরমধ্যে শেষ সপ্তাহে সরবরাহ ঘাটতির কারণে দাম আবারও বেড়েছে।

মালিবাগ বাজারের সবজি বিক্রেতা সুমন রহমান বলেন, গত কয়েকদিন রাজনৈতিক কর্মসূচি, যানবাহনে আগুন ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় পণ্য পরিবহন ব্যাহত হয়েছে। যে কারণে পণ্য সরবরাহ কমে এবং দাম বেড়ে যায়।

বাজারে বড় আকারের ফুলকপি ও বাঁধাকপি যখন আসতে শুরু করে তখন প্রথম তা ছিল ছোট আকারের। এক সপ্তাহের মধ্যেই বড় আকারের ফুলকপি ও বাঁধাকপি বাজারে আসতে শুরু করে। তবে তখনো প্রতিটি কপির দাম ছিল ৪০-৫০ টাকা। এখনো কপির দাম কমেনি।

শীতের সবজির মধ্যে পরিচিত হচ্ছে শিম। প্রতি কেজি শিম সপ্তাহ দুই আগেও ৫০-৬০ টাকায় নেমে এসেছিল। কিন্তু এখন আবারও বেড়ে ১০০-১২০ টাকায় উঠেছে। প্রতি কেজি নতুন বেগুনের দাম খানিকটা কমলেও এখনো ভোক্তার সহনীহ পর্যায়ে আসেনি। বাজারে নতুন আসা বেগুন আকার ও মানভেদে প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে ৮০-১০০ টাকার মধ্যে।

প্রতি কেজি মুলার দাম এখনো ৪০-৫০ টাকা। এ সপ্তাহে বাজারে নতুন শালগম এসেছে, যা বিক্রি হচ্ছে বাজারভেদে ৬০ থেকে ১০০ টাকা দরে। এছাড়া শীতের জনপ্রিয় শাক পালংয়ের আঁটি বিক্রি হচ্ছে ২০ থেকে ৪০ টাকা দরে।

সেগুনবাগিচা বাজারের সবজি বিক্রেতা আবু আলী বলেন, শীতের সময় ভোক্তারা কম দামে সবজি কিনে অভ্যস্ত। সেই পরিস্থিতি তৈরি হতে আরও খানিকটা সময় লাগবে।

রাজধানীর বাজারগুলোতে বরবটি, করলা ও কাঁকরোলের কেজি বিক্রি হচ্ছিল ৬০ থেকে ৭০ টাকায়। শীতের সবজির দাম বাড়ায় সেগুলোর দামও কিছুটা বেড়েছে। এসব সবজি এখন বিক্রি হচ্ছে ৭০-৮০ টাকার মধ্যে। ঢ্যাঁড়স ও পটলের দামও খানিকটা বেড়েছে, ৪০-৬০ টাকা থেকে বেড়ে প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে ৫০-৬০ টাকার মধ্যে।

বাজারের কিছু কিছু দোকানে নতুন আলু এসেছে। দামও চড়া। প্রতি কেজি নতুন আলু কিনতে ভোক্তাকে গুনতে হচ্ছে ১২০-১৪০ টাকা। তবে পুরোনো আলুর দাম এখনো তলানিতে; বিক্রি হচ্ছে ২০ থেকে ৩০ টাকার মধ্যে।

সপ্তাহের ব্যবধানে পেঁয়াজের দাম এখনো কমেনি। প্রতি কেজি পেঁয়াজ এখনো ১২০ টাকা দরে কিনতে হচ্ছে ভোক্তাকে।

তবে স্বস্তি রয়েছে ব্রয়লার মুরগি ও ডিমের বাজারে। প্রতি কেজি ব্রয়লার মুরগি বিক্রি হচ্ছে ১৬০-১৭০ টাকার মধ্যে। সোনালি মুরগির দামও খানিকটা স্থিতিশীল। ঢাকার বাজারে প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে ২৭০-৩০০ টাকার মধ্যে।

ফার্মের ডিমের দাম আরও খানিকটা কমেছে। প্রতি ডজন ডিম বিক্রি হচ্ছে ১৩০ থেকে ১৩৫ টাকায়।

