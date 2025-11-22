যুক্তরাষ্ট্রে খেলনা রপ্তানি শুরু করলো আরএফএল
যুক্তরাষ্ট্রে খেলনা রপ্তানি শুরু করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগ্রুপ আরএফএল। সম্প্রতি নরসিংদীর পলাশে অবস্থিত আরএফএল গ্রুপের নিজস্ব কারখানা থেকে খেলনার প্রথম চালান যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয়। বর্তমানে কানাডা, ইতালি, সৌদি আরব, ভারত, নেপালসহ বিশ্বের ১০ দেশে আরএফএল গ্রুপের খেলনা রপ্তানি হচ্ছে।
প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের বিপণন পরিচালক কামরুজ্জামান কামাল বলেন, আমরা সবসময় স্থানীয় বাজারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের পণ্যগুলো তুলে ধরতে কাজ করছি। যুক্তরাষ্ট্রে খেলনা রপ্তানি আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। আরএফএলের খেলনা আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে তৈরি হওয়ায় শিশুদের জন্য নিরাপদ এবং দেশি-বিদেশি ক্রেতাদের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি বড় ও প্রতিযোগিতামূলক বাজারে আমাদের খেলনা রপ্তানির নতুন দ্বার উন্মোচন করবে বলে আশা করি।
আরও পড়ুন
৩৭ দেশে জুতা রপ্তানি করছে আরএফএল
প্লাস্টিকপণ্যের রপ্তানি বাড়াতে আরএফএল-এর ২০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ
গ্রাস ম্যাট রপ্তানি শুরু করলো আরএফএল
তিনি আরও বলেন, আমাদের লক্ষ্য শুধুমাত্র রপ্তানি বৃদ্ধি নয়, বরং বাংলাদেশের খেলনা শিল্পকে বৈশ্বিক মানচিত্রে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা করা। বাংলাদেশের খেলনার বাজার আগে ছিল আমদানি-নির্ভর, সেখানে এখন আমরা নিজেরাই স্বয়ংসম্পূর্ণ হচ্ছি। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে আরএফএল বেবি স্পোর্টস ক্যাটাগরির খেলনা রপ্তানি শুরু করেছে। আগামীতে রপ্তানির তালিকায় আরও নতুন নতুন দেশ যুক্ত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।
আরএফএল গ্রুপ ২০১৫ সালে খেলনা উৎপাদন ও বিপণন শুরু করে। বর্তমানে প্লেটাইম ব্র্যান্ডের অধীনে এডুকেশনাল টয়, রিচার্জেবল কার, ট্রাইসাইকেল, রকার, স্লাইডার, বেবি স্পোর্টস ক্যাটাগরিসহ বিভিন্ন ধরনের খেলনা উৎপাদন ও বিপণন করছে আরএফএল।
কেএসআর/