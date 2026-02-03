সর্বসাধারণের জন্য এইচএস কোডভিত্তিক পণ্য আমদানির তথ্য প্রকাশ এনবিআরের
আমদানি বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্যপ্রাপ্তি আরও সহজ, উন্মুক্ত ও স্বচ্ছ করতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছে। এর অংশ হিসেবে বাণিজ্যিক ও বন্ড সুবিধায় পণ্য আমদানির এইচএস কোডভিত্তিক বিস্তারিত তথ্য সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য নিয়মিতভাবে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে।
মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) এনবিআরের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আল-আমিন শেখ জানান, তরুণ উদ্যোক্তা, শিক্ষার্থী, বিনিয়োগকারী, বাণিজ্য গবেষক, ব্যবসায়ী ও সাংবাদিকদের দীর্ঘদিনের দাবির প্রেক্ষিতে এ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। গত সপ্তাহে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটের পাবলিকেশন পোর্টালের কাস্টমস লিংকে ডিসেম্বর ২০২৫ মাসের বাণিজ্যিক ও বন্ড সুবিধায় আমদানিকৃত পণ্যের তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, প্রকাশিত তথ্যে এইচএস কোডভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী আমদানিকৃত পণ্যের পরিমাণ, ওজন ও মূল্য সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। ফলে সংশ্লিষ্ট সব শ্রেণি-পেশার মানুষ নির্ভরযোগ্য ও হালনাগাদ ডেটা সহজেই ব্যবহার করতে পারবেন।
এনবিআর জানায়, আমদানি তথ্যপ্রাপ্তি আরও সহজ, উন্মুক্ত ও স্বচ্ছ হবে; উদ্যোক্তা, শিক্ষার্থী, বিনিয়োগকারী, গবেষক, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক ও বিশ্লেষকদের জন্য নির্ভরযোগ্য ডেটা ব্যবহারের সুযোগ বাড়বে; আন্তর্জাতিক বাজারে তুলনামূলক বাজারদর ও মূল্য ওঠানামা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে; আমদানির প্রবণতা, মৌসুমি পরিবর্তন ও পণ্যের গতিবিধি বিশ্লেষণ সহজ হবে; বাণিজ্য কাঠামো, আমদানি নির্ভরতা, বন্ডেড সুবিধার আওতায় শিল্প উপকরণের প্রবাহ এবং রপ্তানিমুখী শিল্পে সহায়তা ব্যবস্থার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে; আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশ্লেষণ, নীতি প্রণয়ন এবং ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণ আরও কার্যকর হবে।
এনবিআর জানিয়েছে, ট্রেড ফ্যাসিলিটেশনের লক্ষ্যে গৃহীত অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি বাণিজ্যিক ও বন্ড সুবিধায় পণ্য আমদানির তথ্য প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে ওয়েবসাইটে প্রকাশের এ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।
