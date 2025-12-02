সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু
দেশের সর্ববৃহৎ সরকারি মালিকানাধীন ইসলামী ব্যাংক ‘সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি’ আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক সোমবার (১ ডিসেম্বর) চূড়ান্ত অনুমোদন ও লাইসেন্স ইস্যু করার পর আজ মঙ্গলবার থেকে ব্যাংকটির কার্যক্রম চালু হয়।
ব্যাংকের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন সাবেক সচিব ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া। দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি বলেন, ‘সরকারি মালিকানায় একটি ইসলামী ব্যাংক চালু হওয়া জাতির জন্য ইতিবাচক বার্তা। আমানতকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনা আমাদের প্রধান লক্ষ্য। সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক আস্থার প্রতীক হয়ে উঠবে।’
মঙ্গলবার দুপুরে গভর্নর আহসান এইচ মনসুরের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে তিনি জানান, ব্যাংকের ভিশন-মিশন, আইন-কানুন ও সার্বিক কার্যক্রম পর্যালোচনাই ছিল বৈঠকের মূল বিষয়।
তিনি আরও বলেন, সামনে একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠা এবং আইনসম্মতভাবে পাঁচটি ইসলামী ব্যাংকের একীভূতকরণ নিশ্চিত করতে কাজ চলবে।
রোববার বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ বোর্ড সভায় সমস্যাগ্রস্ত পাঁচ ইসলামী ব্যাংক-ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, এক্সিম ব্যাংক ও ইউনিয়ন ব্যাংক একীভূত করে নতুন ব্যাংক গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন ব্যাংকের লাইসেন্স হস্তান্তর করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
মতিঝিলের সেনাকল্যাণ ভবনে স্থাপিত প্রধান কার্যালয়ে এরই মধ্যে দাপ্তরিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানায়, বৃহস্পতিবার সংবাদ সম্মেলনে গভর্নর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করবেন।
‘সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি’র পরিশোধিত মূলধন নির্ধারণ করা হয়েছে ৩৫ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকার দিচ্ছে ২০ হাজার কোটি, আর বাকি ১৫ হাজার কোটি আসবে আমানতকারীদের শেয়ার থেকে।
অনুমোদিত মূলধন রাখা হয়েছে ৪০ হাজার কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের আশা, পাঁচ ব্যাংকের একীভূতকরণে গঠিত এই প্রতিষ্ঠান ইসলামি ব্যাংকখাতের অস্থিরতা কাটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আগামী সপ্তাহ থেকেই দুই লাখ টাকা পর্যন্ত আমানত ফেরত দেওয়া শুরু হবে। উচ্চ অঙ্কের আমানত ফেরতের জন্যও রোডম্যাপ প্রণয়নের কাজ চলছে।
ইএআর/এমআরএম/জেআইএম