সাত বছর বোর্ড সভা হয়নি সায়েন্স ল্যাবরেটরির

সাত বছর বোর্ড সভা হয়নি সায়েন্স ল্যাবরেটরির
বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ বা সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে সাত বছর বোর্ড অব ট্রাস্টির মিটিং হয়নি বলে জানিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ।
সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) সচিবালয়ে সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠক শেষে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা বলেন। অর্থ উপদেষ্টা সভায় সভাপতিত্ব করেন।
বৈঠক শেষে অর্থ উপদেষ্টা সাংবাদিকদের বলেন, আমি গতকাল গিয়েছিলাম, সায়েন্স ল্যাবরেটরির বোর্ড অব ট্রাস্টির বোর্ড মিটিং হচ্ছে সাত বছর পরে। আমি যখন গেলাম বলে- স্যার আপনি সেকেন্ড মিটিং করলেন। একটা অর্গানাইজেশনে যদি সাত বছর মিটিং না হয় বুঝতে পারেন কি অবস্থা। প্রাতিষ্ঠানিক যে দুর্বলতা আমাদের গ্রো করেছে, এটা তার একটি উদাহরণ। আরও কয়েকটা অর্গানাইজেশন আছে।
বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার ৫০ হাজার কোটি টাকারও বেশি এরই মধ্যে ঋণ নিয়ে নিয়েছে, এটার কারণ কি? একজন সাংবাদিক এমন প্রশ্ন করলে সালেহউদ্দিন বলেন, কারণটা হলো আপনারা দেখবেন যে প্রজেক্টগুলো ওরা নিয়েছিল, সবগুলো প্রজেক্ট আমরা বাদ দিতে পারেনি। অনেক প্রজেক্ট তো ৫০-৬০ শতাংশ হয়ে গেছে।
‘যদিও অনেক রকম প্রশ্ন অনেকের আছে। সবগুলো আমরা ক্লোজ করলে তো সার্বিকভাবে যেটা আমরা ডেড ওয়েট লস বলি, যে টাকা দিয়েছেন সেই টাকা পুরাটাই লস। অতএব, এ কনসিডারেশনে বেশকিছু প্রজেক্ট আমরা ইমপ্লিমেন্ট করেছি। আর আমরা নতুন প্রজেক্ট কিন্তু খুব বেশি নেইনি। আর আমরা ৬ বিলিয়ন ডলার ঋণ পরিশোধ করেছি। তো এগুলো কোথা থেকে আসবে টাকা-পয়সা’- বলেন অর্থ উপদেষ্টা।
অর্থনীতি নিয়ে কি আপনি সন্তুষ্ট? এমন প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ওভারঅল ম্যাক্রো অর্থনীতি আমি সন্তুষ্ট। আমি একানা সবাই বলে, আপনারা মনে মনে জানেন, আবার মাঝে মধ্যে অবশ্য বলেন যে এটা একেবারে সন্তুষ্ট না। মাইক্রো লেভেলে কিছু কিছু জায়গা ডেফিনেটলি দুর্বল থাকে। সার্বিকভাবে বিশ্বের কোনো দেশে কিন্তু একবার সব সেক্টর খুব ভালো চলবে তা না, এটা সম্ভব না।
