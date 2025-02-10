  2. অর্থনীতি

করপোরেট গভর্ন্যান্সের মান এখনো সন্তোষজনক নয়: লুৎফে সিদ্দিকী

প্রকাশিত: ০১:৩৮ এএম, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়সংক্রান্ত বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী/ছবি: জাগো নিউজ

দেশে করপোরেট গভর্ন্যান্স ও পেশাদারিত্বের মান এখনো সন্তোষজনক নয় বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়সংক্রান্ত বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী। দেশের উন্নয়নে করপোরেট গভর্ন্যান্সে সবাইকে পেশাদারিত্ব বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে আইসিএসবি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড ফর করপোরেট গভর্ন্যান্স এক্সিলেন্স-২০২৪ প্রদান অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

করপোরেট গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠায় অনবদ্য অবদান, কোম্পানির সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে ৪৩টি প্রতিষ্ঠানকে করপোরেট গভর্ন্যান্স এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড দিয়েছে ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড সেক্রেটারিজ অব বাংলাদেশ (আইসিএসবি)। এবার প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের দুই প্রতিষ্ঠান পেয়েছে আইসিএসবি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড ফর করপোরেট গভর্ন্যান্স এক্সিলেন্স-২০২৪।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে লুৎফে সিদ্দিকী বলেন, যখন সামগ্রিকভাবে পেশাদারিত্বের মান খুব নিচে থাকে, তখন সঠিক কাজ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। আপনি সঠিক পথে চললেও, অন্যরা যদি উল্টো পথে গাড়ি চালায়, তাহলে দুর্ঘটনা এড়ানো কঠিন।

তিনি বলেন, করপোরেট গভর্ন্যান্সের মান বজায় রাখা এবং নৈতিকতা রক্ষা করা বর্তমান বাস্তবতায় সহজ কাজ নয়। তবে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও যারা পেশাদারিত্ব ও নৈতিক মান ধরে রাখছেন, তাদের প্রশংসা করেন তিনি।

লুৎফে সিদ্দিকী আরও বলেন, একজন পেশাদার শুধু আইন ও বিধিবিধান জানেন তা নয়, বরং তার থাকে বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি, কারিগরি দক্ষতা ও নৈতিক মানদণ্ড। একজন পেশাদার কখনো তাড়াহুড়া করে মতামত দেন না, বরং তথ্য-উপাত্ত, প্রমাণ ও প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেন।

প্রধান উপদেষ্টার এই বিশেষ দূত বলেন, ব্যক্তির চেয়ে প্রক্রিয়া বড়। ব্যক্তি যত শক্তিশালী বা প্রভাবশালীই হোক না কেন, সঠিক প্রক্রিয়াই সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাবে।

বর্তমান সময়কে পেশাজীবীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে তিনি বলেন, এখন আর ভয়ভীতির যুগ নেই। এটি সেই সময়, যখন পেশাদারদের আরও বেশি সাহসের সঙ্গে কথা বলা উচিত ও মানদণ্ড রক্ষায় ভূমিকা রাখা উচিত।

