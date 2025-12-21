সেরা মোবাইল হ্যান্ডসেট ব্র্যান্ডের স্বীকৃতি পেলো শাওমি
দেশের সেরা মোবাইল হ্যান্ডসেট ব্র্যান্ডের স্বীকৃতি পেয়েছে শাওমি। শনিবার (২০ ডিদেম্বর) রাতে রাজধানীর লা মেরিডিয়ান হোটেলে বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম আয়োজিত ১৭তম ‘বেস্ট ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড ২০২৫’ অনুষ্ঠানে মোবাইল হ্যান্ডসেট ক্যাটাগরিতে শাওমিকে টানা দ্বিতীয়বারের মতো এ স্বীকৃতি দেওয়া হয়।
রোববার (২১ ডিসেম্বর) শাওমির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
একই অনুষ্ঠানে দেশসেরা ব্র্যান্ডের পুরস্কার পেয়েছে অন্যতম বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের তিন পণ্য ও প্রতিষ্ঠান। প্ল্যাস্টিক পণ্যে আরএফএল হাউজওয়্যার, জুসে প্রাণ ম্যাঙ্গো জুস এবং সচ ক্যাটাগরিতে প্রাণ সচ ও কেচাপ সেরা ব্র্যান্ডের স্বীকৃতি পেয়েছে। দেশের ব্র্যান্ড প্র্যাকটিশনারদের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম এ পুরস্কার দিয়েছে।
প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের আরও যেসব পণ্য বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে সেগুলো হলো—বোতলজাত পানিতে প্রাণ ড্রিংকিং ওয়াটার, ফ্রোজেন ফুডে প্রাণ ঝটপট, ফুল ক্রিম দুধের গুঁড়ায় প্রাণ মিল্ক ফুল ক্রিম দুধের গুঁড়া, জুসে প্রাণ ফ্রুটো, তরল দুধে প্রাণ মিল্ক, নুডলসে মি. নুডলস ও মশলার পণ্যে প্রাণ মাসালা।
জমকালো অনুষ্ঠানে শাওমির পক্ষে পুরস্কার নেন প্রতিষ্ঠানের ডেপুটি কান্ট্রি ম্যানেজার লিউ চাং এবং মার্কেটিং ডিরেক্টর মো. আসাদুজ্জামান।
এ বিষয়ে শাওমি বাংলাদেশের মার্কেটিং ডিরেক্টর আসাদুজ্জামান বলেন, পরপর দুবার এই স্বীকৃতি পাওয়া আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্ব ও সম্মানের। বাংলাদেশের শাওমি ফ্যানদের আস্থা ও ভালোবাসাই এ অর্জনের মূল শক্তি। শুধু স্মার্টফোন ব্র্যান্ড হিসেবে নয়, পূর্ণাঙ্গ টেকনোলোজি ব্র্যান্ড হিসেবে সামনের দিনগুলোতে বাংলাদেশের শাওমি ফ্যানরা যেন আইওটি প্রযুক্তির আরও উদ্ভাবনী পণ্য ব্যবহার করতে পারেন, সে লক্ষ্যেই কাজ করছি আমরা। ব্র্যান্ড ফোরামের এ স্বীকৃতি আমাদের পথচলাকে আরও অনুপ্রাণিত করবে।
বাংলাদেশে যাত্রা শুরুর পর থেকেই যথাযথ মূল্যে আধুনিক ফিচারসমৃদ্ধ স্মার্টফোন উন্মোচন, অফিসিয়াল রিটেইল নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ এবং নির্ভরযোগ্য আফটার-সেলস সেবা প্রদানের মাধ্যমে সারাদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে শাওমি। দেশের মানুষের কাছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি পৌঁছে দিতে এবং উদ্ভাবনকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সাশ্রয়ী করে তুলতে ব্র্যান্ডটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।
বাংলাদেশে প্রচলিত দেশি ও আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলোকে অনুপ্রাণিত ও সম্মানিত করার উদ্দেশে বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরামের হাত ধরে শুরু হয় বেস্ট ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ডের যাত্রা। বছরের সেরা ব্র্যান্ড বাছাই করতে ‘এনসার্চ লিমিটেড’ বাংলাদেশের সব বিভাগীয় শহর ও গ্রামাঞ্চল জুড়ে একটি জরিপ পরিচালনা করে। ১২ হাজার ৪০০ নারী-পুরুষের অংশ্রগ্রহণে এ জরিপে ব্র্যান্ডের পরিচিতি, পছন্দ, সুপারিশ ও উদ্ভাবনের মতো বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়। এ বিবেচনার ভিত্তিতেই বিজয়ী নির্বাচিত করা হয়।
শাওমির এ সাফল্যের পেছনে রেডমি নোট সিরিজের তুমুল জনপ্রিয়তা একটি মূল কারণ হিসেবে কাজ করেছে। আর তাই খুব শিগগির বাংলাদেশে নতুন প্রজন্মের নোট সিরিজ উন্মোচনের পরিকল্পনা করেছে কোম্পানিটি।
