ক্যানবেরায় বাংলাদেশ চ্যান্সারি ভবন নির্মাণে ২১২ কোটি টাকা অনুমোদন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৪৬ এএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে এই অনুমোদন দেওয়া হয়

অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরায় বাংলাদেশ চ্যান্সারি কমপ্লেক্স নির্মাণে ২১২ কোটি ৩৩ লাখ ৮০ হাজার ১৬০ টাকা ব্যয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। সেই সঙ্গে চীনের প্রতিষ্ঠান দিয়ে শাহবাজপুর-৫, ৭ এবং ভোলা নর্থ-৩, ৪ এবং ১টি অনুসন্ধান কূপ খনন করতে ৯০৭ কোটি ২৮ লাখ ৮৭ হাজার ২৯৪ টাকা ব্যয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) সচিবালয়ে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে এই অর্থ ব্যয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ‘ক্যানবেরায় বাংলাদেশ চ্যান্সারি কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় চ্যান্সারি কমপ্লেক্স নির্মাণের ক্রয় প্রস্তাবের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়নাধীন এই চ্যান্সারি কমপ্লেক্ষ নির্মাণে ২১২ কোটি ৩৩ লাখ ৮০ হাজার ১৬০ টাকা ব্যয়ের অনুমোন দেওয়া হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার মনার্ক বিল্ডিং সলিউশনস, ২৪ লিথগো স্ট্রিট, ফিশউইক, এসিটি ২৬০৯ এই কাজ করবে।

বৈঠকে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে, ‘৪টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (শাহবাজপুর-৫, ৭ এবং ভোলা নর্থ-৩, ৪) এবং ১টি অনুসন্ধান কূপ (শাহবাজপুর নর্থ ইস্ট-১) খনন’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় টার্ন-কি ভিত্তিতে খনন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্রয় প্রস্তাবের অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি।

জানা গেছে, ‘৪টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (শাহবাজপুর-৫, ৭ এবং ভোলা নর্থ-৩, ৪) এবং ১টি অনুসন্ধান কূপ (শাহবাজপুর নর্থ ইস্ট-১) খনন’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়।

জমা পড়া দরপত্র পর্যালোচনা করে চীনের সিনোপেক ইন্টারন্যাশনাল পেট্রোলিয়াম সার্ভিস করপোরেশন-কে এসব কূপ খননের কাজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এতে ব্যয় ধরা হয়েছে ৯০৭ কোটি ২৮ লাখ ৮৭ হাজার ২৯৪ টাকা।

