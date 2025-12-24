মরক্কো থেকে আসবে ১ লাখ ৩০ হাজার টন সার, ব্যয় ৮৬৯ কোটি টাকা

মরক্কো থেকে আসবে ১ লাখ ৩০ হাজার টন সার, ব্যয় ৮৬৯ কোটি টাকা
দেশে সারের চাহিদা মেটাতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মরক্কো থেকে এক লাখ ৩০ হাজার মেট্রিক টন সার আমদানির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এর মধ্যে ৯০ হাজার মেট্রিক টন টিএসপি সার ও ৪০ হাজার টন ডিএপি সার রয়েছে। এতে মোট ব্যয় হবে ৮৬৯ কোটি ৩১ লাখ ৮২ হাজার ৮০০ টাকা।
মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) সচিবালয়ে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে এই সার আমদানির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের এক প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মরক্কোর ওসিপি নিউট্রিক্রোপস এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় ৩০ হাজার টন টিএসপি সার আমদানির অনুমোন দেওয়া হয়েছে।
জানা গেছে, বিএডিসি কর্তৃক মরক্কো থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে চুক্তির মাধ্যমে টিএসপি সার আমদানির প্রস্তাব সিসিইএ সভায় নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়। আগের সম্পাদিত চুক্তির কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ায় গত ২ জুলাই পুনরায় চুক্তি নবায়ন করা হয়।
সার আমদানি চুক্তিতে উল্লিখিত মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি অনুসারে সারের মূল্য নির্ধারণ করে ওসিপি নিউট্রিক্রোপস থেকে ৩০ হাজার টন টিএসপি সার বর্তমান আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যে ১ কোটি ৪৭ লাখ ৯৯ হাজার ৯০০ মার্কিন ডলারে আমদানির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ ১৮১ কোটি ৭৪ লাখ ২৭ হাজার ৭২০ টাকা। প্রতি মেট্রিক টন টিএসপি সারের প্রস্তাবিত এফওবি দর ৪৯৩.৩৩ ডলার।
বৈঠকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আর এক প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে মরক্কোর একই প্রতিষ্ঠান থেকে ৪০ হাজার মেট্রিক টন ডিএপি সার আমদানির অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি। সার আমদানি চুক্তিতে উল্লিখিত মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি অনুসারে এই সারের জন্য ব্যয় হবে ২ কোটি ৬৪ লাখ ১৩ হাজার ২০০ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ ৩২৪ কোটি ৮ লাখ ৯৯ হাজার ৬৪০ টাকা। প্রতি মেট্রিক টন ডিএপি সারের প্রস্তাবিত এফওবি দর ৬৬০.৩৩ ডলার।
