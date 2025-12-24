আমরা ভোটকে উৎসবে পরিণত করতে চাই: শফিকুল ইসলাম মাসুদ

  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৩:০৩ পিএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
মনোনয়নপত্র তোলার পর জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সেক্রেটারি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ বলেছেন, এবারের ভোটকে আমরা উৎসবে পরিণত করতে চাই। যে নমিনেশন পেপার তুলেছি, এটি জামায়াত কিংবা শফিকুল ইসলাম মাসুদ তোলেনি, বাউফলের সম্মানিত নাগরিক ভোটারদের পক্ষ থেকে তুলেছি। এখানের ভোটাররাই নমিনেশন পেপারের মূল মালিক।

বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে বাউফল উপজেলা পরিষদের সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও বাউফল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সালেহ আহমেদের কাছ থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন তিনি।

এসময় পটুয়াখালী জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির নাজমুল আহসান, সাধারণ সম্পাদক শহীদুল্লাহ কায়সারীসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

শফিকুল ইসলাম মাসুদ বলেন, আমার বিরুদ্ধে সাড়ে ৩০০ মামলা ছিল। ৬৭ দিনে রিমান্ডে আমাকে পঙ্গু করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। আমি দুই বছর পঙ্গুত্ববরণ করে হুইলচেয়ারে জীবনযাপন করেছি। আমার এক সন্তানকে শহীদ করা হয়েছে। আমাকে প্রায় এক সপ্তাহ গুম করে রাখা হয়েছিল। ক্রসফায়ার দেওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও প্রস্তুতিও তাদের ছিল। আল্লাহ তায়ালা আমাকে যে জীবন দিয়েছেন, তা আমি বাউফলবাসীর জন্য দান করতে চাই।

তিনি আরও বলেন, বাউফলবাসীর কাছে দোয়া চাই ও শুভেচ্ছা জানাই। বাউফলবাসীর সঙ্গে আমরা অতীতে যেমন ছিলাম, ভবিষ্যতেও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে থাকবো। খাদেম হতে পারলেও আছি, সেবক হতে পারলেও আছি, না পারলেও সারাজীবন তাদের পাশে থাকবো। আমরা এবার বাউফলবাসীকেই এমপি বানাবো ইনশাআল্লাহ।

এ বিষয়ে বাউফল আসনের সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও ইউএনও সালেহ আহমেদ বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাউফল আসন থেকে ইতোমধ্যে দুজন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। আগামী ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত মনোনয়নপত্র বিতরণ কার্যক্রম চলমান থাকবে। বর্তমানে উপজেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুবই ভালো ও স্বাভাবিক রয়েছে।

