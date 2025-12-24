  2. অর্থনীতি

আর এন পাল

পিডিএলের মূল শক্তি মান ও দাম, আমরা ‘ভ্যালু ফর মানি’তে বিশ্বাসী

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৪০ পিএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
রিহ্যাব আবাসন মেলায় পিডিএল প্যাভিলিয়ন উদ্বোধন করেন আরএফএল গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আর এন পাল

আরএফএল গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আর এন পাল বলেছেন, দেশের ১৮ কোটি মানুষের প্রয়োজন সামনে রেখেই প্রাণ–আরএফএল গ্রুপ আবাসন খাতে কাজ করছে। আমাদের সব প্রকল্পে মান, দাম ও সময়মতো হস্তান্তরে প্রতিশ্রুতিবন্ধ রয়েছে পিডিএল।

তিনি বলেন, পিডিএলের মূল শক্তি হলো কোয়ালিটি ও প্রাইস (মান ও দাম)। আমরা ‘ভ্যালু ফর মানি’-তে বিশ্বাস করি। মানুষের বিনিয়োগের বিপরীতে যথাযথ রিটার্ন দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। পিডিএল থেকে কেউ খালি হাতে ফিরে যাবে না- সব শ্রেণির মানুষের জন্য আমাদের বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট রয়েছে।

বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) বিকেলে চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত রিহ্যাব আবাসন মেলায় প্রোপার্টি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের (পিডিএল) প্যাভিলিয়ন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (আইইবি)- এর ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী খান মঞ্জুর মোর্শেদ, স্থপতি মামুনুর রশিদ, পিডিএলের চিফ অপারেটিং অফিসার এ বি এম সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে আর এন পাল বলেন, প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ আজ দেশের ১৮ কোটি মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে। আমরা যা কিছু করি তা দেশের মানুষের প্রয়োজন সামনে রেখেই করি। সে দর্শন নিয়েই আমরা আবাসন খাতে কাজ শুরু করেছি।

তিনি বলেন, সরকার, প্রাইভেট সেক্টর, ইন্ডাস্ট্রি ও কমার্সিয়াল প্রতিষ্ঠানসহ দেশের প্রতিটি ডিফেন্স উইংয়ে কাজ করার আগ্রহ রয়েছে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের। প্রতিটি প্রকল্পে কমিটমেন্ট অনুযায়ী কোয়ালিটি মেইনটেইন করাই আমাদের মূল লক্ষ্য।

পিডিএলের কার্যক্রম প্রসঙ্গে আরএফএল গ্রুপের এমডি বলেন, পিডিএল শুধু রিয়েল এস্টেটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। রিয়েল এস্টেটের বাইরেও আমাদের নানান ধরনের কনস্ট্রাকশন কাজ রয়েছে। রিয়েল এস্টেটে আমাদের কনসেপ্টও আলাদা। ‘ইজি বিল্ড’ নামে একটি বিশেষ কনসেপ্টের মাধ্যমে ঢাকার ব্যস্ত মানুষের জন্য নির্মাণসংক্রান্ত সব কাজ ঝামেলাহীনভাবে সম্পন্ন করা হয়, যেখানে খরচও তুলনামূলক সাশ্রয়ী।

কমিটমেন্ট ও সময়মতো হ্যান্ডওভার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গত ৪৫ বছর ধরে প্রাণ–আরএফএল গ্রুপ তার প্রতিশ্রুতি প্রমাণ করে আসছে। আমাদের প্রতিটি প্রোডাক্ট, সার্ভিস এবং পিডিএল- সব ক্ষেত্রেই আমরা কোয়ালিটি, প্রাইস ও আফটার সেলস সার্ভিসে কমিটেড।

রিয়েল এস্টেটসহ বিভিন্ন সেক্টর নিয়ে মানুষের মধ্যে যে সংশয় ও বদনাম রয়েছে, তা স্বীকার করে আর এন পাল বলেন, সব নেতিবাচকতা অতিক্রম করে নিজস্ব দর্শন ও নৈতিকতা নিয়ে আমরা মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি, মানুষ আমাদের ওপর আস্থা রাখবে এবং আমরা সেই আস্থার যথাযথ মূল্য দেবো।

অনুষ্ঠান শেষে তিনি সবাইকে পিডিএলের স্টল পরিদর্শনের আহ্বান জানান এবং প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার আমন্ত্রণ জানান।

স্থপতি মামুন বলেন, পিডিএলের সঙ্গে পরিচয় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর শেরেবাংলা নৌঘাঁটি প্রকল্পের মাধ্যমে। এটি দেশের সবচেয়ে বড় নেভাল বেস, যেখানে পিডিএল সবচেয়ে বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এই প্রকল্পে কাজ করতে গিয়ে আমার অভিজ্ঞতা অত্যন্ত ইতিবাচক। আমরা যেভাবে ডিজাইন চেয়েছি, পিডিএল ঠিক সেভাবেই কাজটি সম্পন্ন করেছে। প্রতিটি জায়গায় তাদের সাপোর্ট, টিমওয়ার্ক ও পেশাদারত্ব ছিল অসাধারণ।

তিনি আরও বলেন, আমি দীর্ঘদিন সেনাবাহিনীর বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করেছি এবং অনেক কোম্পানির সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তবে পিডিএলের যে সক্ষমতা ও কাজের মান, তা আমার দেখা সেরা। এখন তারা রিয়েল এস্টেট খাতে কাজ করছে- আশা করি এখানেও তারা একই মান ও কমিটমেন্ট বজায় রাখবে। দোয়া করি, তারা যেন তাদের কোয়ালিটি ও প্রতিশ্রুতি অটুট রাখতে পারে।

