আইইবি ভাইস প্রেসিডেন্ট
আবাসন কোম্পানি পিডিএলে আস্থার ভিত্তি কোয়ালিটি ও কমিটমেন্ট
নির্মাণের কোয়ালিটি ও সময়মতো প্রকল্প হস্তান্তরকে আবাসন খাতে গ্রাহকের আস্থা অর্জনের মূল চাবিকাঠি বলে মন্তব্য করেছেন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশের (আইইবি) ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী খান মঞ্জুর মোরশেদ।
বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) বিকেলে চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত রিহ্যাব আবাসন মেলায় প্রোপার্টি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের (পিডিএল) প্যাভিলিয়ন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।
প্রকৌশলী খান মঞ্জুর মোরশেদ বলেন, প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ দেশের একটি শীর্ষস্থানীয় ও আস্থাশীল গ্রুপ। আরএফএল নামটি মানুষের কাছে বিশ্বাসের প্রতীক। পিডিএল যেহেতু এই গ্রুপের একটি প্রতিষ্ঠান, তাই শুরু থেকেই দর্শনার্থীদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মেলায় আসা দর্শনার্থীরা পিডিএলের প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাচ্ছেন।
আইইবির ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেন, একজন ক্রেতা তার জীবনে সাধারণত একবারই একটি ফ্ল্যাট কেনেন। সেখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ফ্ল্যাটের নির্মাণমান ও ডেভেলপারের কমিটমেন্ট। অনেক সময় দেখা যায়, নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প শেষ না হওয়ায় গ্রাহকদের দীর্ঘ ভোগান্তিতে পড়তে হয়।
পিডিএলের মূল শক্তি মান ও দাম, আমরা ‘ভ্যালু ফর মানি’তে বিশ্বাসী
পিডিএলের কার্যক্রমের প্রশংসা করে তিনি বলেন, আমার জানামতে পিডিএল এখন পর্যন্ত মোটামুটি ভালো পারফরম্যান্স করছে। প্রতিষ্ঠানটির প্রকৌশলীদের সঙ্গে কথা হয়েছে। আমি তাদের স্পষ্টভাবে বলেছি—কোয়ালিটি বজায় রাখলে প্রফিট আপনা আপনিই আসবে। কোয়ালিটির সঙ্গে কোনো আপস করা যাবে না।
তিনি আরও বলেন, আবাসন খাতে এখনো বিশাল চাহিদা রয়েছে। দেশের অধিকাংশ মানুষ এখনো মানসম্মত ফ্ল্যাটের বাইরে রয়েছে। যারা সময়মতো ও ভালো মানের কাজ করতে পারবে, গ্রাহকরা তাদের প্রতিই আস্থা রাখবে।
ডেভেলপারদের উদ্দেশে তিনি বলেন, প্রকল্প শেষ করতে যত সময় লাগবে, শুরুতেই তা বাস্তবসম্মতভাবে জানাতে হবে। দুই বছরে ফ্ল্যাট দেওয়ার কথা বলে যদি পাঁচ বছর লাগে, সেটিই সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা।
একই সঙ্গে ক্রেতাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, শুধু নাম শুনে ফ্ল্যাট কেনা উচিত নয়। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আগের প্রকল্প, সময়মতো হস্তান্তরের রেকর্ড এবং সেখানে বসবাসকারীদের অভিজ্ঞতা যাচাই করে সিদ্ধান্ত নেওয়া জরুরি।
সবশেষে তিনি বলেন, পিডিএলের মতো গ্রুপভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে জবাবদিহি থাকে, যা গ্রাহকের জন্য একটি বড় সুবিধা। কোয়ালিটি ও কমিটমেন্টই পিডিএলের ভবিষ্যৎ এগিয়ে নেওয়ার প্রধান শক্তি।
