ছুটির দিনে জমজমাট আবাসন মেলা

প্রকাশিত: ০৫:৩৪ পিএম, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
আবাসন খাতের সবচেয়ে বড় আয়োজন রিহ্যাব ফেয়ার ক্রেতা ও ডেভেলপারদের মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) ছুটির দিন হওয়ায় রাজধানীর আগারগাঁওয়ে চীন–মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে ভিড় করেন বিপুলসংখ্যক ক্রেতা ও দর্শনার্থী।

সকালে শীতের আমেজ বেশি থাকায় দর্শনার্থীদের উপস্থিতি তুলনামূলক কম থাকলেও দুপুরের পর থেকে মেলা জমে ওঠে। শেষ বিকেলে মেলার প্রতিটি স্টলেই দেখা যায় ক্রেতাদের ব্যস্ততা। শীতের নরম রোদ, ছুটির দিনের অবসর আর নতুন বাড়ির স্বপ্ন—সব মিলিয়ে মেলায় ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ।

এক ছাদের নিচে দেশের শীর্ষস্থানীয় রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোর ফ্ল্যাট ও প্লট প্রকল্প দেখার সুযোগ থাকায় ক্রেতাদের আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো। লোকেশন, দাম, নকশা, নির্মাণ মান ও হস্তান্তরের সময়সহ প্রয়োজনীয় সব তথ্য সরাসরি জানার সুযোগ পাচ্ছেন আগতরা। এতে আলাদা আলাদা অফিসে ঘুরে সময় নষ্ট না করেই তুলনা করে পছন্দের ফ্ল্যাট বা প্লট বেছে নিতে পারছেন তারা।

মেলা উপলক্ষে অনেক প্রতিষ্ঠান দিচ্ছে বিশেষ মূল্যছাড়, সহজ কিস্তি সুবিধা ও মেলা-এক্সক্লুসিভ অফার। প্রথমবার ফ্ল্যাট কিনতে আগ্রহীদের জন্য থাকছে বিশেষ পরামর্শ ও গাইডলাইন। পাশাপাশি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের স্টলগুলোতে গৃহঋণ সংক্রান্ত তাৎক্ষণিক সহায়তাও পাচ্ছেন ক্রেতারা।

মেলায় আসা ক্রেতারা জানান, রিহ্যাব ফেয়ার তাদের জন্য সময় ও ঝুঁকি—দুটোই কমিয়ে দিয়েছে। এক জায়গায় এসে বিভিন্ন ডেভেলপারের প্রকল্প তুলনা, মূল্য যাচাই, কাগজপত্র ও নির্মাণ মান সম্পর্কে ধারণা পাওয়ায় সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হচ্ছে।

অন্যদিকে ডেভেলপারদের মতে, রিহ্যাব ফেয়ার কেবল বিক্রয়ের জায়গা নয়, এটি একটি কার্যকর ব্র্যান্ডিং প্ল্যাটফর্ম। ক্রেতাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ, প্রকল্প সম্পর্কে ভুল ধারণা দূর করা এবং বাজারের চাহিদা বোঝার ক্ষেত্রে এ মেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

রিহ্যাব ফেয়ার ২০২৫-এর ডায়মন্ড স্পন্সর হিসেবে অংশ নিচ্ছে এশিয়ান টাউন ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড, ইস্টার্ন হাউজিং লিমিটেড, শেলটেক লিমিটেড ও ট্রপিক্যাল হোমস লিমিটেড।

এছাড়া গোল্ড স্পন্সর হিসেবে অংশগ্রহণ করছে ক্রিডেন্স হাউজিং লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটি ঢাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ লোকেশনে অবস্থিত রেডি ও অনগোয়িং আবাসন প্রকল্প প্রদর্শন করছে। মেলা উপলক্ষে বিশেষ মূল্যছাড়, সহজ কিস্তি সুবিধা ও বুকিং অফার ঘোষণা করায় মধ্যবিত্ত ও নতুন ফ্ল্যাট ক্রেতাদের আগ্রহ বাড়ছে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা।

মেলায় অংশ নেওয়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় আধুনিক ও পরিকল্পিত ফ্ল্যাট এবং ল্যান্ড প্রকল্প উপস্থাপন করছে।

দর্শনার্থীদের মতে, রিহ্যাব ফেয়ার কেবল একটি প্রদর্শনী নয়, নিরাপদ আবাসন কেনার জন্য একটি আস্থার জায়গা।

জানা গেছে, এবারের এই রিহ্যাব ফেয়ার চলবে আগামী ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত মেলা সবার জন্য উন্মুক্ত। মেলায় শিশুদের জন্য রয়েছে আলাদা খেলার জায়গা, নামাজের সুব্যবস্থা এবং টিকিটের সঙ্গে নাস্তার ব্যবস্থা।

