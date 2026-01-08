  2. অর্থনীতি

সারাদেশে সিলিন্ডার গ্যাস বিক্রি বন্ধের ঘোষণা

প্রকাশিত: ১২:৪৬ পিএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
সারাদেশে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ‍্যাস (এলপিজি) বিক্রি বন্ধ রয়েছে। বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) সকাল থেকে বিভিন্ন সিলিন্ডার গ্যাস বিক্রির দোকানে এ চিত্র দেখা গেছে।

এর আগে বুধবার (৭ জানুয়ারি) রাতে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ‍্যাস (এলপিজি) সিলিন্ডার বিক্রি বন্ধের ঘোষণা দেয় এলপি গ্যাস ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিমিটেড। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত সারাদেশে এলপিজি সিলিন্ডার সরবরাহ ও বিক্রি বন্ধ রাখা হবে বলে জানায় তারা।

সংগঠনটি এক নোটিশে জানায়, আগামী ৮ জানুয়ারি থেকে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত দেশের সব এলপি গ্যাস বিপণন ও সরবরাহ কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। এছাড়াও সব কোম্পানি প্ল্যান্ট থেকে গ্যাস উত্তোলন কার্যক্রম স্থগিত থাকবে।

এর আগে বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সংবাদ সম্মেলন করে নিজেদের দাবি তুলে ধরে এলপিজি ব্যবসায়ী সমিতি। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দাবি মানা না হলে এলপিজি সিলিন্ডার বিক্রি বন্ধের হুমকি দেয় তারা। এরপর সন্ধ্যায় বিক্রি বন্ধের ঘোষণা দেয় তারা।

