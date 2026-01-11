ঢাকায় গার্মেন্টস অ্যাকসেসরিজ নিয়ে মেলা শুরু ১৪ জানুয়ারি

ঢাকায় গার্মেন্টস অ্যাকসেসরিজ নিয়ে মেলা শুরু ১৪ জানুয়ারি
আগামী বুধবার (১৪ জানুয়ারি) রাজধানী ঢাকায় শুরু হচ্ছে ‘গার্মেন্টস অ্যাকসেসরিজ অ্যান্ড প্যাকেজিং এক্সপো (গ্যাপেক্সপো)-২০২৬’। গার্মেন্টস অ্যাকসেসরিজ ও প্যাকেজিং খাতের আন্তর্জাতিক পরিচিতি, ক্রেতা অনুসন্ধান এবং সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও মেশিনারিজের সঙ্গে শিল্পোদ্যোক্তাদের সংযোগ ঘটাতে এ আয়োজন।
মেলার আয়োজন করছে এএসকে এবং বিজিএপিএমইএ।
রোববার (১১ জানুয়ারি) রাজধানীর হোটেল লা ভিঞ্চিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানায় বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যাকসেসরিজ অ্যান্ড প্যাকেজিং ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএপিএমইএ)। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এএসকের টিপুসহ বিজিএপিএমইএ ও এএসকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
সংবাদ সম্মেলনে বিজিএপিএমইএ সভাপতি মো. শাহরিয়ার বলেন, আগামী ১৪ থেকে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটি (আইসিসিবি)-এর হল নম্বর ০২, ০৫, ৬ এ ও এক্সপো জোনে অনুষ্ঠিত হবে গ্যাপেক্সপো-২০২৬-এর ১৫তম আয়োজন। একই সময়ে কনকারেন্ট ইভেন্ট হিসেবে অনুষ্ঠিত হবে ‘গার্মেন্ট টেকনোলজি বাংলাদেশ-২০২৬’। এ বছর চারটি মূল হল ও হ্যাঙ্গারসহ মোট ১০টি হলে মেলা অনুষ্ঠিত হবে। এতে ৩৫০টি প্রতিষ্ঠান অংশ নেবে এবং থাকবে প্রায় ১ হাজার ৫০০টি স্টল। অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে ভারত, জাপান, ভিয়েতনাম, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া ও জার্মানিসহ ১৮টির বেশি দেশ।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, গার্মেন্টস অ্যাকসেসরিজ ও প্যাকেজিং পণ্য, কাঁচামাল, ব্যবহৃত মেশিনারিজ, অ্যাপারেল, ইয়ার্ন ও ফেব্রিক্সসহ সংশ্লিষ্ট সব খাতকে একত্রে প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে কো-অর্গানাইজার হিসেবে এএসকে ট্রেড অ্যান্ড এক্সিবিশন প্রা. লিমিটেড-এর সহযোগিতায় এ মেলার আয়োজন করা হচ্ছে।
২০০৬ সালে প্রথমবারের মতো গ্যাপেক্সপো আয়োজন করে বিজিএপিএমইএ। সে সময় মাত্র ৩৬ জন এক্সিবিটর অংশ নিলেও ধারাবাহিকভাবে এ পর্যন্ত ১৪টি গ্যাপেক্সপো সফলভাবে আয়োজন করা হয়েছে।
মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে ১৪ জানুয়ারি ২০২৬ বেলা ১১টায়, আইসিসিবির হল নম্বর ০২-এ। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। গেস্ট অব অনার হিসেবে থাকবেন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব ও এনবিআর চেয়ারম্যান মো. আব্দুর রহমান খান, এফসিএমএ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন এফবিসিসিআই প্রশাসক মো. আব্দুর রহিম খান এবং বিজিএমইএর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সেলিম রহমান।
এছাড়া ১৫ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৭টায় বিজিএপিএমইএ সদস্যদের জন্য গালা নাইট ও অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠান হবে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন সাবেক উপদেষ্টা হোসেন জিতু রহমান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিসিআই সভাপতি আনোয়ার উল আলম চৌধুরী ও বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম।
১৬ জানুয়ারি বিকেল ৩টায় ‘পেপার প্যাকেজিং পণ্যের সম্ভাবনা ও সমস্যা’ শীর্ষক একটি প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। এতে সরকারি-বেসরকারি খাতের শীর্ষ কর্মকর্তাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও খাতসংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা অংশ নেবেন।
মেলার সমাপনী ও অ্যাওয়ার্ড প্রেজেন্টেশন অনুষ্ঠান হবে ১৭ জানুয়ারি বিকেল ৩টায়। এতে বাংলাদেশ গার্মেন্ট বায়িং হাউজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মো. মাফাজ্জল হোসেন পাবেলসহ রপ্তানি খাতের শীর্ষ পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন বলে আশা প্রকাশ করেন আয়োজকরা।
বিজিএপিএমইএ জানায়, মেলাটির ব্যাপক প্রচারের জন্য সংগঠনটির ২ হাজার ১০০ সদস্য প্রতিষ্ঠান, বিজিএমইএর চার হাজারের বেশি প্রতিষ্ঠান, বিকেএমইএর সহস্রাধিক সদস্য, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। পাশাপাশি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ৫০ হাজারের বেশি আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছে।
