জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে বিদেশি বিনিয়োগ বেড়েছে ২০২ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:১৫ পিএম, ১১ জানুয়ারি ২০২৬
গত বছরের প্রথম নয় মাসে নিট এফডিআই প্রবাহে বড় অগ্রগতি হয়েছে/ প্রতীকী ছবি

বিশ্ব অর্থনীতিতে চলমান অনিশ্চয়তার মধ্যেও বাংলাদেশে বিনিয়োগে আস্থা বাড়ছে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের। এরই প্রতিফলন হিসেবে ২০২৫ সালের তৃতীয় প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) দেশে নিট বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই) প্রবাহ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে নিট এফডিআই প্রবাহ দাঁড়িয়েছে ৩১৫ দশমিক শূন্য ৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আগের বছর একই সময়ে যা ছিল ১০৪ দশমিক ৩৩ মিলিয়ন ডলার। এ হিসাবে আলোচ্য সময়ে এফডিআই বেড়েছে ২০২ শতাংশ বেশি। টানা দ্বিতীয় প্রান্তিকের মতো এ সময়েও এফডিআই প্রবাহে শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি বজায় রয়েছে।

রোববার (১১ জানুয়ারি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)।

শুধু তৃতীয় প্রান্তিকেই নয়, গত বছরের প্রথম নয় মাসেও (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর ২০২৫) নিট এফডিআই প্রবাহে বড় ধরনের অগ্রগতি হয়েছে। এ সময়ে নিট এফডিআই দাঁড়িয়েছে এক দশমিক ৪১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আগের বছরের একই সময়ে যা ছিল ৭৮০ মিলিয়ন ডলার। এ হিসাবে আলোচ্য সময়ে প্রবৃদ্ধি প্রায় ৮০ শতাংশ।

এফডিআইয়ের উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণেও ইতিবাচক চিত্র দেখা গেছে। ইক্যুইটি বিনিয়োগ বছরের ব্যবধানে বেড়েছে ৩১ দশমিক ৬৯ শতাংশ। ইক্যুইটি বিনিয়োগ ৭৬ দশমিক ৭৯ মিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ১০১ দশমিক ১২ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি এসেছে পুনঃবিনিয়োগকৃত আয় বা রিইনভেস্টেড আর্নিংসে। ২০২৪ সালের আলোচ্য সময়ে যা ছিল ৭২ দশমিক ৯০ মিলিয়ন ডলার। ২০২৫ সালের জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর সময়ে তা বেড়ে হয়েছে ২১১ দশমিক ৪৭ মিলিয়ন ডলার। ফলে এ সময়ে প্রবৃদ্ধি ১৯০ শতাংশেরও বেশি।

আগের বছর যেখানে আন্তঃপ্রতিষ্ঠান ঋণ (ইন্ট্রা-কোম্পানি লোন) ছিল ঋণাত্মক ৪৫ দশমিক ৩৬ মিলিয়ন ডলার, সেখানে ২০২৫ সালের তৃতীয় প্রান্তিকে তা ঘুরে দাঁড়িয়ে ২ দশমিক ৪৯ মিলিয়ন ডলারের ইতিবাচক অবস্থানে এসেছে।

এর আগে ২০২৫ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকেও (এপ্রিল-জুন) নিট এফডিআই প্রবাহ ছিল ৩০৩ দশমিক ২৭ মিলিয়ন ডলার। আগের অর্থবছরের একই প্রান্তিকের তুলনায় যা ছিল ১১ দশমিক ৪ শতাংশ বেশি। এতে চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে নিট এফডিআই প্রবাহ আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৬১ শতাংশের বেশি বেড়েছে।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী বলেন, ব্যবসার পরিবেশ উন্নয়ন এবং বাস্তবসম্মত বিনিয়োগ পাইপলাইন তৈরিতে বিডা ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। টানা দুই প্রান্তিকে এফডিআই প্রবৃদ্ধি বিনিয়োগকারীদের আস্থার স্পষ্ট প্রমাণ। তিনি আশা প্রকাশ করেন, আসন্ন নির্বাচন ঘিরে চতুর্থ প্রান্তিকে কিছুটা ধীরগতি দেখা গেলেও নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে শক্তিশালী বিনিয়োগ পাইপলাইনের ভিত্তিতে আবারও বিনিয়োগে গতি ফিরবে।

বিডা চেয়ারম্যান আরও জানান, নিবন্ধিত প্রস্তাবনার বাইরে ২০২৫ সালের জন্য বিডার নিজস্ব বিনিয়োগ পাইপলাইনে এরই মধ্যে এক দশমিক ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি সম্ভাব্য বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এটি ভবিষ্যতে এফডিআই প্রবাহ আরও জোরদার করবে।

