গ্যালাতাসারেকে হারালেও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে বিদায় জুভেন্টাসের

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:০২ এএম, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসে অন্যতম সেরা প্রত্যাবর্তনের দ্বারপ্রান্তে গিয়েও শেষ পর্যন্ত বিদায় নিতে হলো ইতালিয়ান জায়ান্ট জুভেন্টাসকে। বুধবার দ্বিতীয় লেগে ৩-২ ব্যবধানে জিতলেও দুই লেগ মিলিয়ে ৭-৫ ব্যবধানে পিছিয়ে থাকায় বিদায় ঘটেছে জুভদের। শেষ ষোলো নিশ্চিত করেছে গ্যালাতাসারে।

প্রথম লেগে ৫-২ গোলে পিছিয়ে থাকায় সর্বনাশটা ঘটেছে জুভেন্টাস। তাই ঘরের মাঠে অসম্ভবকে সম্ভব করার লক্ষ্যেই মাঠে নামে ইতালিয়ান জায়ান্টরা। প্রথমার্ধের শেষ দিকে ম্যানুয়েল লোকাতেল্লি পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন এবং সমর্থকদের আশায় বুক বাঁধতে শুরু হয়।

ম্যাচের মাঝপথে ডিফেন্ডার লয়েড কেলি লাল কার্ড দেখলে ১০ জনের দলে পরিণত হয় জুভেন্টাস। তবে সংখ্যাগত পিছিয়ে থেকেও দমে যায়নি তারা। ফেদেরিকো গাত্তি ও ওয়েস্টান ম্যাককেনির গোলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যবধান ৩-২-এ নিয়ে যায় জুভেন্টাস, ফলে ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে।

নির্ধারিত সময়ে কেনান ইলদিজের শট পোস্টে না লাগলে হয়তো পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে পড়ত গ্যালাতাসারায়ের জন্য।

অতিরিক্ত ৩০ মিনিটে অবশ্য বাড়তি একজনের সুবিধা কাজে লাগায় তুরস্কের ক্লাবটি। ভিক্টর ওসিমেন ও বারিস আলপার ইয়িলমাজ গোল করে ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করেন। শেষ পর্যন্ত ৩-২ ব্যবধানে জিতলেও সামগ্রিক ব্যবধানে ৭-৫-এ হেরে ইউরোপীয় মঞ্চ থেকে বিদায় নেয় জুভেন্টাস।

সব মিলিয়ে দারুণ লড়াই করেও অসম্ভব এক প্রত্যাবর্তন সম্পূর্ণ করতে পারেনি ইতালির ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটি।

