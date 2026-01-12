বিজেএমসির নতুন চেয়ারম্যান নওয়ারা জাহান

বিজেএমসির নতুন চেয়ারম্যান নওয়ারা জাহান
বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশনের (বিজেএমসি) নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগ পেয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সৈয়দা নওয়ারা জাহান।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) তাকে এ নিয়োগ দিয়ে তার চাকরি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ন্যস্ত করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
অন্যদিকে, বিজেএমসির বর্তমান চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. কবির উদ্দিন সিকদারকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে ফিরিয়ে নিতে তার চাকরি সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে ন্যস্ত করা হয়েছে।
পৃথক প্রজ্ঞাপনে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) নির্বাহী পরিচালক হয়েছেন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সংযুক্ত যুগ্মসচিব আহসান হাবিব।
