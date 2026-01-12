খালেদা জিয়া পোশাকশিল্পের সত্যিকারের বন্ধু ছিলেন: বিজিএমইএ

খালেদা জিয়া পোশাকশিল্পের সত্যিকারের বন্ধু ছিলেন: বিজিএমইএ
সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া দেশের পোশাকশিল্পের সত্যিকারের বন্ধু ছিলেন। সুযোগ-সুবিধা ও নগদ প্রণোদনা দিয়ে এ খাতের পথচলা সহজ করে দিয়েছিলেন। তার সময়েই দেশের পোশাক রপ্তানি প্রথমবারের মতো ১ বিলিয়ন ডলারের মাইলফলক স্পর্শ করে। পোশাকশিল্পের নেতারা খালেদা জিয়াকে সবসময় শ্রদ্ধাভরে স্মরণ রাখবে।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) রাজধানীর উত্তরায় পোশাক মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ আয়োজিত খালেদা জিয়ার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় শোকসভায় বক্তারা এসব কথা বলেন।
অনুষ্ঠানে বিজিএমইএর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সেলিম রহমানের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সংগঠনটির সাবেক সভাপতি কাজী মনিরুজ্জামান ও পরিচালক ড. রশিদ আহমেদ হোসাইনী।
সেলিম রহমান বলেন, খালেদা জিয়া ছিলেন একজন আপসহীন নেত্রী ও দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক। তিনি ছিলেন আমাদের পোশাকশিল্পের সত্যিকারের বন্ধু। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে যখন এই শিল্প শৈশবকাল পার করছিল, তখন তিনি বড় বড় সুযোগ-সুবিধা ও নগদ প্রণোদনা দিয়ে আমাদের পথচলা সহজ করে দিয়েছিলেন। তার সরকারের সময়কালে পোশাক রপ্তানি প্রথমবারের মতো ১ বিলিয়ন ডলারের মাইলফলক স্পর্শ করে।
তিনি বলেন, ২০০৪ সালে কোটা প্রথা বিলুপ্তির সংকটময় সময়ে তিনি ‘জাতীয় কো-অর্ডিনেশন কমিটি’ গঠন করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যার ফলে আমাদের শিল্প আজ বিশ্ববাজারে শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। বিজিএমইএর ওপর আস্থা রেখে তিনি ইউডি ও ইউপি দেওয়ার ক্ষমতা দিয়েছিলেন, যা ব্যবসার গতি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। মুক্তবাজার অর্থনীতি প্রবর্তন, ব্যবসা পরিচালনা ব্যয় কমানো, ব্যবসা সহজীকরণ এবং নারী শিক্ষায় উপবৃত্তি চালুর মাধ্যমে তিনি এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিলেন।
কাজী মনিরুজ্জামান বলেন, আজকে পোশাকশিল্পের আমি যে একজন গর্বিত মালিক, আমি একটি ভালো গাড়িতে চলি, একটা ভালো বাড়িতে থাকি, এই অবদান খালেদা জিয়ার। এই অবদান শহীদ জিয়ার। সেই কারণে তাদের কৃতজ্ঞতা ভরে আমি তাদেরকে স্মরণ করি। আগামী দিনের নেতা তারেক রহমানের হাত ধরে পোশাকশিল্প আরও সমৃদ্ধি ও উন্নত হবে।
শোকসভায় খালেদা জিয়ার জীবন ও কর্মের ওপর ভিত্তি করে একটি বিশেষ ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়। ভিডিওতে দেশের অর্থনীতি, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, নারীর ক্ষমতায়ন এবং বিশেষ করে পোশাকশিল্পের প্রসারে তার গৃহীত যুগান্তকারী পদক্ষেপগুলো তুলে ধরা হয়।
আলোচনা সভা শেষে খালেদা জিয়ার বিদেহী আত্মার শান্তি এবং দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করা হয়।
শোকসভায় অন্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন- বিজিএমইএ সিনিয়র সহ-সভাপতি ইনামুল হক খান, সহ-সভাপতি রেজোয়ান সেলিম, সহ-সভাপতি (অর্থ) মিজানুর রহমান, সহ-সভাপতি শিহাব উদ্দোজা চৌধুরী, পরিচালক শাহ রাঈদ চৌধুরী, পরিচালক হাসিব উদ্দিন, পরিচালক মোহাম্মদ আবদুস সালাম, পরিচালক নাফিস-উদ-দৌলা, পরিচালক সুমাইয়া ইসলাম, পরিচালক ফাহিমা আক্তার, পরিচালক মজুমদার আরিফুর রহমান, পরিচালক শেখ হোসেন মোহাম্মদ মোস্তাফিজ, পরিচালক এ.বি.এম. সামছুদ্দিন, পরিচালক ড. রশিদ আহমেদ হোসাইনী, পরিচালক মোহাম্মদ সোহেল ও পরিচালক সামিহা আজিম প্রমুখ।
ইএইচটি/এমকেআর/এএসএম