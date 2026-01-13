  2. অর্থনীতি

জায়গা সংকটে পিপিপি থেকে বাদ পড়লো খুলনার ২৫০ শয্যার হাসপাতাল

প্রকাশিত: ০৪:১৯ পিএম, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/ফাইল ছবি

খুলনায় বাংলাদেশ রেলওয়ের অব্যবহৃত ১৫ দশমিক ৫২ একর জমির ওপর ২৫০ শয্যার হাসপাতাল তৈরির লক্ষ্যে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি)-এ ‘নিউ মডার্ন মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল অব ২৫০ বেডস অন দ্য আনইউজড ল্যান্ড ইন খুলনা’ শীর্ষক একটি প্রকল্প নেওয়া হয় ২০১২ সালে। তবে প্রয়োজনের তুলনায় জায়গা কম হওয়ায় দীর্ঘ ১৩ বছর পর প্রকল্পটি পিপিপি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, ‘নিউ মডার্ন মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল অব ২৫০ বেডস অন দ্য আনইউজড ল্যান্ড ইন খুলনা’ শীর্ষক প্রকল্পটি পিপিপি তালিকা থেকে প্রত্যাহারের জন্য প্রস্তাব নিয়ে আসে রেলপথ মন্ত্রণালয়। উপদেষ্টা পরিষদ প্রস্তাবটি পর্যালোচনা করে নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে।

জানা গেছে, খুলনায় বাংলাদেশ রেলওয়ের অব্যবহৃত ১৫ দশমিক ৫২ একর জমির ওপর ‘নিউ মডার্ন মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল অব ২৫০ বেডস অন দ্য আনইউজড ল্যান্ড ইন খুলনা’ প্রকল্পটি পিপিপি ভিত্তিতে বাস্তবায়নের প্রস্তাব ২০১৩ সালের ১৪ আগস্ট অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ কমিটির বৈঠকে নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়।

কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ১৫ দশমিক ৫২ একর জায়গা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হওয়ায় সম্ভব্যতা সমীক্ষার জন্য ট্রানজেকশন অ্যাডভাইজর (টিএ) নিয়োগ করা হয়নি। তাছাড়া প্রকল্পটির কার্যক্রম চলমান না থাকায় পিপিপি তালিকা থেকে প্রত্যাহারের নীতিগত অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় এবং উপদেষ্টা পরিষদ তা অনুমোদন করে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছিল ৮০০ কোটি টাকা।

অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকের পাশাপাশি অর্থ উপদেষ্টার সভাপতিত্বে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকে ১ হাজার ২০৮ কোটি ১৮ লাখ ৫১ হাজার ৯০৬ টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য ৫টি রিভারাইন প্যাট্রল ভেসেল (আরপিভি) নির্মাণ সংক্রান্ত ক্রয় প্রস্তাব নিয়ে আসা হলেও তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, গত বছরের ১৩ মে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির সভায় এই ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলে ডিপিপি সংশোধন এবং নতুনভাবে ক্রয় কার্য পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের সুপারিশ করা হয়। ওই প্রস্তাবে টিইসি’র সুপারিশ করা দর দাপ্তরিক প্রাক্কলিত দর অপেক্ষা ৮.০২ শতাংশ বেশি এবং আরডিপিপিতে সংস্থান করা অর্থ থেকে ৭.১০ শতাংশ বেশি ছিল।

এসিসিজিপি থেকে ডিপিপি সংশোধনের নির্দেশনা থাকলেও প্রকল্পের দ্বিতীয় সংশোধন সময়সাপেক্ষ হবে বিধায় ক্রয় কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ৫টি আরপিভির প্রাক্কলিত মূল্য ১ হাজার ১৪০ কোটি টাকার সঙ্গে ৮১ কোটি টাকা ব্যয় বৃদ্ধি করে ১ হাজার ২২১ কোটি টাকায় র্নিধারণ করা হয়; যা দ্রুততার সঙ্গে প্রকল্প সংশোধন/আন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয় করে বিষয়টি প্রতিফলনের শর্তে পরিকল্পনা কমিশন থেকে পূর্বানুমোদন প্রদান করা হয়।

এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য ৫টি রিভারাইন প্যাট্রল ভেসেল নির্মাণকাজ টিইসি’র সুপারিশ করা রেসপনসিভ সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান য়ৌথভাবে ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড এবং কর্ণফুলী শিপ বিল্ডার্স লিমিটেডের নিকট থেকে ১ হাজার ২০৮ কোটি ১৮ লাখ ৫১ হাজার ৯০৬ টাকায় কেনার প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে নিয়ে আসা হয়। তবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবটি বৈঠক থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

জানা গেছে, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের আরপিডি স্কোয়াড্রনভুক্ত ৫টি জাহাজ ১৯৭০ সালে নির্মিত হয়েছে। এই ৫টি জাহাজের বয়স ৫৪ বছরের অধিক, যেখানে বিশ্বে এ ধরনের জাহাজের আয়ুষ্কাল ২০-২৫ বছর ধরা হয়।

