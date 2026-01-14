সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা পর্যালোচনায় সরকারের ওয়ার্কিং কমিটি গঠন

সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা পর্যালোচনায় সরকারের ওয়ার্কিং কমিটি গঠন
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় দেওয়া বিভিন্ন ভাতার হার বৃদ্ধি, হ্রাস বা অপরিবর্তিত রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তার জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় কার্যকরী কমিটি (ওয়ার্কিং কমিটি) গঠন করেছে সরকার।
মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত একটি অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে।
অর্থ বিভাগ সূত্র জানায়, সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি বা উপদেষ্টা পরিষদ কমিটিকে সহায়তা করতেই এ কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি নিয়মিতভাবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো পর্যালোচনা করবে এবং ভাতার হারের বিষয়ে সুপারিশ দেবে।
কমিটির সভাপতি করা হয়েছে অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিবকে (বাজেট ও সামষ্টিক অর্থনীতি)। অর্থ বিভাগের বাজেট শাখা-৯ এর উপ-সচিবকে সদস্য সচিব করা হয়েছে।
কমিটিতে সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে - যুগ্মসচিব (সিভিল রেজিস্ট্রেশন ও সামাজিক নিরাপত্তা অধিশাখা) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, যুগ্মসচিব (কার্যক্রম) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, যুগ্মসচিব (কার্যক্রম) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যুগ্মসচিব (ত্রাণ কর্মসূচি অধিশাখা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, যুগ্মপ্রধান/যুগ্মসচিব (সামষ্টিক ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনা অনুবিভাগ) সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ পরিকল্পনা কমিশন, যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিচালক মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, পরিচালক (ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো সদস্য, পরিচালক (সামাজিক নিরাপত্তা অধিশাখা) সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং পরিচালক (কাবিখা) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।
অফিস আদেশ অনুযায়ী, কমিটি মোট ছয়টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির নিয়মিত পর্যালোচনা করবে। এর মধ্যে রয়েছে- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের চারটি কর্মসূচি। এগুলো হলো- বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা ও শিক্ষা উপবৃত্তি এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম।
এছাড়া, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ‘মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি’ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ‘অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান (ইজিপিপি)’ কর্মসূচিও পর্যালোচনার আওতায় থাকবে।
ভাতার হার পর্যালোচনার ক্ষেত্রে ভোক্তা মূল্যসূচককে বেঞ্চমার্ক অর্থনৈতিক সূচক হিসেবে ব্যবহার করা হবে। বছরে অন্তত একবার ভাতার হার পর্যালোচনা করে কমিটি সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন অর্থ সচিবের কাছে দাখিল করবে, যা পরবর্তীতে সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা বা উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বিবেচনায় উপস্থাপন করা হবে।
এ আদেশ ২০২৫-২৬ অর্থবছর থেকে কার্যকর হবে। একই সঙ্গে এ বিষয়ে অর্থ বিভাগের ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে জারি করা পূর্বের একটি অফিস আদেশ বাতিল করা হয়েছে।
