খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় এফবিসিসিআই’র দোয়া

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:২৩ পিএম, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬
খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিল করেছে বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশন (এফবিসিসিআই)/ছবি: সংগৃহীত

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশনের (এফবিসিসিআই) উদ্যোগে দোয়া মাহফিল হয়েছে।

বুধবার (১৪ জানুয়ারি) বাদ আসর এফবিসিসিআই অডিটরিয়ামে এই দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

দোয়া মাহফিলে এফবিসিসিআই’র প্রশাসক মো. আবদুর রহিম খান, সাবেক সভাপতি এম এ কাশেম, মীর নাসির হোসেনসহ সংগঠনটির সাবেক নেতা ও কর্মচারীরা অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিকের ওপর আলোচনা করেন ব্যবসায়ী নেতারা।

খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন গুলশান সোসাইটি জামে মসজিদের খতিব মাওলানা মর্তুজা হাসান চৌধুরী।

মাহফিলে উপস্থিত সবাই প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা ব্যক্ত করেন।

