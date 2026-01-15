বিএসইসি ক্যাপিটাল মার্কেট জার্নালিজম এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস
সেরা প্রতিবেদনের পুরস্কার পেলেন জাগো নিউজের সাঈদ শিপন
পুঁজিবাজারভিত্তিক সাংবাদিকতায় উল্লেখযোগ্য অবদান ও পেশাদারত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ বিএসইসি ক্যাপিটাল মার্কেট জার্নালিজম এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস পেয়েছেন জাগোনিউজ২৪.কম–এর জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক সাঈদ শিপন।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এক অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। পুরস্কার বিজয়ীদের হাতে নগদ অর্থ ও সনদ তুলে দেন বিএসইসির চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদ।
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আয়োজিত এই মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার পুঁজিবাজারবিষয়ক দায়িত্বশীল, তথ্যনির্ভর ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার স্বীকৃতি হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।
পুঁজিবাজারের নীতিনির্ধারণ, বিনিয়োগ ঝুঁকি, বাজার স্বচ্ছতা এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ধারাবাহিক ও অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য সাঈদ শিপন এই সম্মাননা অর্জন করেছেন।
সাঈদ শিপন দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের শেয়ারবাজারের নীতিমালা, তালিকাভুক্ত কোম্পানির আর্থিক অবস্থা, বাজারে অনিয়ম, বিনিয়োগ ঝুঁকি এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীদের অধিকার–সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছেন।
তার প্রতিবেদনে কেবল তথ্য উপস্থাপন নয় বরং বিশ্লেষণ ও প্রেক্ষাপটের মাধ্যমে বিষয়গুলো পাঠকের কাছে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়, যা নীতিনির্ধারক মহলসহ সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।
বিশেষ করে বাজারে কারসাজি, দুর্বল করপোরেট গভর্ন্যান্স, নীতিগত অসংগতি ও বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ-বিরোধী কার্যক্রম নিয়ে তার অনুসন্ধানী প্রতিবেদনগুলো প্রশংসিত হয়েছে।
এর আগেও সাংবাদিকতা দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার অর্জন করেছেন সাঈদ শিপন। তিনি ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড, ক্যাপিটাল মার্কেট জার্নালিস্টস ফোরাম (সিএমজেএফ) বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড এবং বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস) বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছেন।
পুরস্কার প্রাপ্তির প্রতিক্রিয়ায় সাঈদ শিপন বলেন, পুঁজিবাজার সাংবাদিকতা অত্যন্ত দায়িত্বশীল একটি ক্ষেত্র। বিএসইসির এই সম্মাননা আমাকে আরও নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করবে। আমি বিশ্বাস করি বস্তুনিষ্ঠ ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনা সম্ভব।
বিএসইসি ক্যাপিটাল মার্কেট জার্নালিজম এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস অ্যান্ড ফেলোশিপ এবারই প্রথম চালু করেছে পুঁজিবাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। পুঁজিবাজারের ওপর স্বচ্ছ, নির্ভরযোগ্য এবং গবেষণামূলক সাংবাদিকতাকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে এই অ্যাওয়ার্ডস অ্যান্ড ফেলোশিপ চালু করা হয়েছে বলে বিএসইসির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
এমএএস/এমআরএম/জেআইএম