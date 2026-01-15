বাংলাদেশে ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করলো হোস্টিং ডটকম

বাংলাদেশে ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করলো হোস্টিং ডটকম
বিশ্বখ্যাত হোস্টিং সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান হোস্টিং ডটকম বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করেছে। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বুধবার (১৪ জানুয়ারি) রাতে রাজধানীর একটি হোটেল প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।
সরকারের পক্ষ থেকে হোস্টিং ডটকমকে বাংলাদেশে স্বাগত জানিয়ে ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেন, বাংলাদেশে হোস্টিং ডটকমের কার্যক্রম শুরু হওয়ার ফলে সার্ভার অবকাঠামো, ক্লাউডভিত্তিক সমাধান, এআই প্রযুক্তি, সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন ও ডোমেইন ব্যবসাসহ বিভিন্ন ডিজিটাল সেবা নতুন গতি পাবে। এতে বাজারে প্রতিযোগিতা বাড়বে। দেশে মানসম্মত সেবার বিস্তার ঘটবে। ব্যবহারকারীদের জন্য ইতিবাচক অভিজ্ঞতা ও নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যাবে। একই সঙ্গে এটি একটি শক্তিশালী নতুন ইকোসিস্টেম গড়ে তুলবে, যা নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দক্ষতা উন্নয়নকে ত্বরান্বিত এবং দেশে জ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর উদ্ভাবনের পরিসরকে আরও বিস্তৃত করবে।
হোস্টিং ডটকমের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) সেব দে লেমোস বলেন, ‘দাম ও প্যাকেজ নিয়ে আমরা প্রচুর সাড়া পেয়েছি এবং বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছি। খুব শিগগিরই বাংলাদেশি গ্রাহকদের জন্য দাম ও প্যাকেজের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হবে। প্রতিটি দেশের নিজস্ব সংস্কৃতি ও চাহিদা থাকে, সেটিও আমরা মাথায় রেখেছি। হোস্টিং ডটকমের অবকাঠামোয় ৩০ লাখের বেশি ওয়েবসাইট সক্রিয়, প্রতি ১৫ সেকেন্ডে নতুন একটি ওয়েবসাইট যুক্ত হচ্ছে এবং বিশ্বের ২০টির বেশি ডাটা সেন্টার ও এক হাজারের বেশি বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে আমরা দ্রুত, স্থিতিশীল ও নিরবচ্ছিন্ন সেবা নিশ্চিত করছি।’
হোস্টিং ডটকমের বাংলাদেশ অপারেশন ম্যানেজার ইমরান হোসেন জানান, হোস্টিং ডটকমের বৈশ্বিক মানের হোস্টিং ও ডাটা অবকাঠামো বাংলাদেশি উদ্যোক্তা, স্টার্টআপ ও ডিজিটাল ব্যবসার জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করবে। এর ফলে স্থানীয় প্রযুক্তি ইকোসিস্টেম আরও শক্তিশালী হবে, নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে ও বাংলাদেশকে একটি আঞ্চলিক ডিজিটাল হাব হিসেবে গড়ে তোলার পথে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
অনুষ্ঠানে জানানো হয়, হোস্টিং ডটকম গ্রাহকদের জন্য বাংলা ভাষায় গ্রাহকসেবা দেবে। একই সঙ্গে স্থানীয় মুদ্রায় মূল্য পরিশোধ ও সাশ্রয়ী মূল্যে হোস্টিং সেবা নিশ্চিত করবে প্রতিষ্ঠানটি।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব শীষ হায়দার চৌধুরী। এছাড়া স্থানীয় প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ও শিল্পের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
