মাইক্রোফাইন্যান্স ব্যাংক অধ্যাদেশ খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন
‘মাইক্রোফাইন্যান্স ব্যাংক অধ্যাদেশ ২০২৬’-এর খসড়া নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়।
বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে বৈঠকের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানান প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।
প্রেস সচিব বলেন, এ অধ্যাদেশের আওতায় পরিচালিত ব্যাংকটি ‘সোশ্যাল বিজনেস’ বা সামাজিক ব্যবসা হিসেবে পরিচালিত হবে। এতে অর্জিত মুনাফা শেয়ারহোল্ডাররা নিতে পারবেন না বরং তা পুনরায় প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করা হবে। ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধন ধরা হয়েছে ৫০০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ২০০ কোটি টাকা। নতুন ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সহায়তা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণই এ ব্যাংকের প্রধান লক্ষ্য।
