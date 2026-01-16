  2. অর্থনীতি

৬ মাসে ব্যয় মাত্র ৪২ হাজার কোটি, ৮ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন এডিপি বাস্তবায়ন

প্রকাশিত: ০৩:৪৭ এএম, ১৬ জানুয়ারি ২০২৬
দেশের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বড় ধরনের ধীরগতি দেখা দিয়েছে। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই–ডিসেম্বর) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে ব্যয় হয়েছে মাত্র ৪১ হাজার ৮৭৬ কোটি ৮৮ লাখ টাকা। অথচ চলতি অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ২ লাখ কোটি। ফলে ৬ মাসে দেড় লাখ কোটি টাকার বেশি ব্যয় করতে হবে।

এই সময়ে এডিপি বাস্তবায়নের হার ১৭ দশমিক ৫৪ শতাংশ। এডিপি ব্যয়ের এই চিত্র গত আট অর্থবছরের মধ্যে সর্বনিম্ন।

বুধবার (১৪ জানুয়ারি) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) প্রকাশিত সর্বশেষ প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

আইএমইডির প্রতিবেদন বিশ্লেষণে দেখা যায়, গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় এবার এডিপি বাস্তবায়নের হার ও ব্যয় উভয়ই কমেছে। গত অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান, সরকার পতন এবং প্রশাসনে ব্যাপক অস্থিরতা থাকা সত্ত্বেও মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলো এডিপি খাতে ৫০ হাজার ২ কোটি টাকা ব্যয় করতে সক্ষম হয়েছিল। সেই তুলনায় চলতি অর্থবছরের একই সময়ে ব্যয় কমেছে ৮ হাজার ১২৫ কোটি টাকা।

তথ্য পর্যালোচনায় দেখা গেছে, এর আগে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে এডিপি খাতে ৩৩ হাজার ৫৫৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছিল। এরপর থেকে প্রতি বছরই জুলাই–ডিসেম্বর সময়ে ব্যয়ের পরিমাণ চলতি বছরের চেয়ে বেশি ছিল।

