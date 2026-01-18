নিউইয়র্কে ইউএসবিসিসিআই আয়োজিত অনুষ্ঠানে আকিজ রিসোর্সের এমডি

  2. অর্থনীতি

জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:১৬ পিএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
নিউইয়র্কে ইউএসবিসিসিআই আয়োজিত অনুষ্ঠানে আকিজ রিসোর্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ জসিম উদ্দিন, ছবি: বিজ্ঞপ্তি

ইউএস-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ইউএসবিসিসিআই) সম্প্রতি নিউইয়র্কে একটি এক্সক্লুসিভ মিট অ্যান্ড গ্রিট নেটওয়ার্কিং সেশনের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগ্রুপ আকিজ রিসোর্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ জসিম উদ্দিন।

আকিজ রিসোর্সের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের ব্যবসায়িক নেতৃবৃন্দ, পেশাজীবী ও কমিউনিটি প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। আলোচনায় নেতৃত্ব, বিনিয়োগ সম্ভাবনা, টেকসই উন্নয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা জোরদারের বিভিন্ন দিক গুরুত্বের সঙ্গে উঠে আসে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে গঠনমূলক মতবিনিময়ের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধির অঙ্গীকার আরও সুদৃঢ় হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শেখ জসিম উদ্দিন আকিজ রিসোর্সের বহুমুখী শিল্প কার্যক্রম, বৈশ্বিক বাজারে সম্প্রসারণ পরিকল্পনা, উদ্ভাবন নির্ভর ব্যবসা কৌশল এবং টেকসই ও নৈতিক ব্যবসা চর্চার প্রতি গ্রুপের অঙ্গীকার তুলে ধরেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার ওপরও আলোকপাত করেন।

ইউএসবিসিসিআইর সভাপতি মো. লিটন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন আকিজ রিসোর্সের চিফ বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অফিসার মোহাম্মদ তৌফিক হাসান ও আকিজ কনসাল্টিংয়ের সিইও শাহরিয়ার ইশতিয়াক হালিম।

