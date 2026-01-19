অর্থনীতির বেশিরভাগ খাতে সম্প্রসারণ হচ্ছে, তবে গতি মন্থর: এমসিসিআই
গত ডিসেম্বরে দেশে নির্মাণ খাত বাদে অর্থনীতির সব ক্ষেত্রে কিছুটা সম্প্রসারণ হয়েছে। তবে এ সম্প্রসারণ ও প্রবৃদ্ধির হার কিছুটা মন্থর। কৃষি, উৎপাদন, নির্মাণ ও সেবা—সব খাতেই সম্প্রসারণ বজায় থাকলেও প্রবৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে ধীর হয়েছে।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) রাতে রাজধানীর গুলশানে এমসিসিআই কার্যালয়ে আয়োজিত ‘সিস্টেমেটিক এফোর্টস টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইকোনমিক পালস: ইম্পর্টেন্স অব পারচেজিং ম্যানেজার ইনডেক্স (পিএমআই)’ শীর্ষক এক সেমিনারে গত ডিসেম্বরের পিএমআই সূচক সম্পর্কে এ তথ্য জানানো হয়। মেট্রোপলিটন চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) সেমিনারটির আয়োজন করে।
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন এমসিসিআই সভাপতি কামরান টি রহমান। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর। অন্যদের মধ্যে আরও বক্তব্য দেন- ব্রিটিশ হাইকমিশন অব বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার ও ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্টর জেমস গোল্ডম্যান, পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ও সিইও ড. এম. মাসরুর রিয়াজ এবং পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ( পিআরআই) চেয়ারম্যান ড. জাইদি সাত্তার প্রমুখ।
এমসিসিআই জানায়, নির্মাণ খাত ছাড়া সব প্রধান খাতে সম্প্রসারণ ও প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। সংগঠনটি বলছে, ডিসেম্বরে বাংলাদেশের পারচেজিং ম্যানেজার্স ইনডেক্স (পিএমআই) ০.২ পয়েন্ট বেড়ে ৫৪.২ হয়েছে, যা অর্থনীতিতে সামান্য দ্রুততর সম্প্রসারণের ইঙ্গিত দেয়।
সূচকে জানানো হয়, এ প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তি ছিল কৃষি, উৎপাদন (ম্যানুফ্যাকচারিং) ও সেবা খাতের ধারাবাহিক সম্প্রসারণ। এরমধ্যে কৃষি খাত টানা চতুর্থ মাসের মতো সম্প্রসারণে রয়েছে এবং এ মাসে গতি আরও বেড়েছে। নতুন ব্যবসা, সামগ্রিক ব্যবসায়িক কার্যক্রম, কর্মসংস্থান ও ইনপুট ব্যয় সূচকে শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি দেখা গেছে।
সংগঠনটি বলছে, উৎপাদন খাত টানা ১৬তম মাসের মতো সম্প্রসারণে থাকলেও প্রবৃদ্ধির গতি কিছুটা কমেছে। নতুন অর্ডার, নতুন রপ্তানি, কারখানা উৎপাদন, ইনপুট ক্রয়, আমদানি, ইনপুট মূল্য, কর্মসংস্থান ও সরবরাহকারী ডেলিভারি—সবগুলো সূচকেই সম্প্রসারণ বজায় ছিল।
নির্মাণ খাতের সম্প্রসারণ হয়নি জানিয়ে সংগঠনটি বলছে, নির্মাণ খাত টানা তিন মাসের সম্প্রসারণের পর ডিসেম্বরে সামান্য সংকোচনে ফিরে গেছে। নতুন ব্যবসা সূচকে সংকোচনের হার বেড়েছে। তবে নির্মাণ কার্যক্রম ও কর্মসংস্থান সূচকে সম্প্রসারণের গতি ধীর হলেও ইনপুট ব্যয় সূচকে সম্প্রসারণের গতি সামান্য বেড়েছে।
সেবা খাতে সম্প্রসারণের তথ্য উল্লেখ করে এমসিসিআই বলছে, সেবা খাত টানা ১৫তম মাসের মতো সম্প্রসারণে রয়েছে এবং এ মাসে গতি কিছুটা বেড়েছে। ভবিষ্যৎ ব্যবসা সূচক অনুযায়ী কৃষি, উৎপাদন, নির্মাণ ও সেবা—সব খাতেই সম্প্রসারণ বজায় থাকলেও প্রবৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে ধীর হয়েছে।
ইএইচটি/এমকেআর